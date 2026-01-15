بطلب أمريكي، مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم جلسة لبحث الوضع في إيران

18 حجم الخط

أعلنت البعثة الصومالية لدى الأمم المتحدة أن مجلس الأمن الدولي سيعقد مساء اليوم جلسة خاصة حول إيران.



وكان مصدر في مجلس الأمن قد صرح سابقًا لوكالة نوفوستي بأن الولايات المتحدة هي من طلبت عقد الاجتماع.

وأجابت البعثة الصومالية الدائمة لدى الأمم المتحدة الوكالة ردًا على سؤال حول ما إذا كان الاجتماع سيُعقد في 15 يناير الساعة 11:00 مساءً بتوقيت موسكو (3:00 مساءً بتوقيت نيويورك): "نعم، هذا صحيح".

وأوضح رئيس مجلس الأمن للصحفيين: "تعتزم الرئاسة تحديد موعد لاجتماع بشأن الوضع في إيران ضمن بند جدول الأعمال "الوضع في الشرق الأوسط""

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد لوح بإمكانية توجيه ضربة عسكرية ضد إيران على خلفية الاحتجاجات، بينما حذر مسؤولون إيرانيون من أن إيران سترد على أي عمل عسكري أمريكي، مشيرة إلى أن الرد سيشمل أهدافا إسرائيلية.

وكانت الاحتجاجات بدأت في إيران أواخر ديسمبر عام 2025 بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية، وتركزت الاحتجاجات بشكل أساسي على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة.

وفي عدة مدن إيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى اشتباكات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي الحالي.

