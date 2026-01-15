6 طائرات تزويد بالوقود أمريكية تغادر قاعدة قطر وإيران تغلق كامل مجالها الجوي

18 حجم الخط

غادرت 6 طائرات تزويد بالوقود أمريكية متجهة جنوبًا من قاعدة عسكرية في قطر، وفق بيانات الطيران، فيما أصدرت إيران إشعارًا بإغلاق كامل مجالها الجوي.



ويتعلق الأمر بطائرات التزويد بالوقود الإستراتيجية التابعة لسلاح الجو الأمريكي من طراز Boeing KC-135 Stratotanker، التي غادرت قاعدة العديد الأمريكية بقطر.

ويمكن لهذه الطائرات تنفيذ عمليات تزويد بالوقود جوًّا للطائرات القتالية وطائرات النقل، ويعد KC-135 أحد العناصر الرئيسية في العمليات واسعة النطاق لسلاح الجو الأمريكي، إذ يوفر لها المدى والاستمرارية.

وقامت جميع طائرات التزويد بالوقود الأمريكية الست بإيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال بعد وقت قصير من إقلاعها من القاعدة في قطر.



إغلاق المجال الجوي الإيراني

كما أفادت وكالة "سبوتنيك إيران"، استنادًا إلى بيانات موقع Flightradar24 المخصص في مراقبة الملاحة الجوية، بأن سماء طهران خالية ولا توجد أي طائرات أجنبية تحلق حاليًّا. وقد ألغت شركات الطيران الإيرانية عددًا محدودًا من رحلاتها في الوقت الراهن.



كما أصدرت إيران إشعارًا بإغلاق كامل مجالها الجوي، بحسب الموقع، مشيرًا إلى أن الحظر سارٍ لمدة تزيد قليلًا عن ساعتين، ولا يشمل سوى بعض الرحلات الجوية الدولية.



وكانت وكالة رويترز قد أفادت، في وقت سابق الأربعاء، نقلًا عن ثلاثة دبلوماسيين، بأن عددًا من العسكريين تلقوا أوامر بمغادرة القاعدة الأمريكية في العديد بقطر بحلول مساء الأربعاء، وهي القاعدة التي جرى منها إجلاء جزء من الأفراد في يونيو من العام الماضي قبيل الضربات الأمريكية على إيران، والتي تعرضت لاحقًا لهجمات إيرانية.



كما نقلت رويترز عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على ما يبدو، قد اتخذ بالفعل قرارًا بالتدخل العسكري في إيران.



وأكدت السلطات القطرية إخراج جزء من الأفراد من القاعدة الجوية الأمريكية العديد الواقعة على أراضيها، على خلفية التطورات الراهنة في المنطقة.

