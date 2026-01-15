الخميس 15 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

6 طائرات تزويد بالوقود أمريكية تغادر قاعدة قطر وإيران تغلق كامل مجالها الجوي

طائرات تزويد بالوقود
طائرات تزويد بالوقود أمريكية، فيتو
18 حجم الخط

غادرت 6 طائرات تزويد بالوقود أمريكية متجهة جنوبًا من قاعدة عسكرية في قطر، وفق بيانات الطيران، فيما أصدرت إيران إشعارًا بإغلاق كامل مجالها الجوي.


ويتعلق الأمر بطائرات التزويد بالوقود الإستراتيجية التابعة لسلاح الجو الأمريكي من طراز Boeing KC-135 Stratotanker، التي غادرت قاعدة العديد الأمريكية بقطر. 

ويمكن لهذه الطائرات تنفيذ عمليات تزويد بالوقود جوًّا للطائرات القتالية وطائرات النقل، ويعد KC-135 أحد العناصر الرئيسية في العمليات واسعة النطاق لسلاح الجو الأمريكي، إذ يوفر لها المدى والاستمرارية.

وقامت جميع طائرات التزويد بالوقود الأمريكية الست بإيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال بعد وقت قصير من إقلاعها من القاعدة في قطر.


إغلاق المجال الجوي الإيراني

كما أفادت وكالة "سبوتنيك إيران"، استنادًا إلى بيانات موقع Flightradar24 المخصص في مراقبة الملاحة الجوية، بأن سماء طهران خالية ولا توجد أي طائرات أجنبية تحلق حاليًّا. وقد ألغت شركات الطيران الإيرانية عددًا محدودًا من رحلاتها في الوقت الراهن.


كما أصدرت إيران إشعارًا بإغلاق كامل مجالها الجوي، بحسب الموقع، مشيرًا إلى أن الحظر سارٍ لمدة تزيد قليلًا عن ساعتين، ولا يشمل سوى بعض الرحلات الجوية الدولية.


وكانت وكالة رويترز قد أفادت، في وقت سابق الأربعاء، نقلًا عن ثلاثة دبلوماسيين، بأن عددًا من العسكريين تلقوا أوامر بمغادرة القاعدة الأمريكية في العديد بقطر بحلول مساء الأربعاء، وهي القاعدة التي جرى منها إجلاء جزء من الأفراد في يونيو من العام الماضي قبيل الضربات الأمريكية على إيران، والتي تعرضت لاحقًا لهجمات إيرانية.


كما نقلت رويترز عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على ما يبدو، قد اتخذ بالفعل قرارًا بالتدخل العسكري في إيران.


وأكدت السلطات القطرية إخراج جزء من الأفراد من القاعدة الجوية الأمريكية العديد الواقعة على أراضيها، على خلفية التطورات الراهنة في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طائرات تزويد بالوقود أمريكية قاعدة عسكرية في قطر بيانات الطيران إيران سلاح الجو الأمريكي قاعدة العديد الأمريكية أجهزة الإرسال والاستقبال سماء طهران الرئيس الأمريكي دونالد ترام إغلاق المجال الجوي الإيراني
ads

الأكثر قراءة

أمم أفريقيا، 60 دقيقة بلا أهداف بين المغرب ونيجيريا في قبل نهائي الكان

أمم أفريقيا، المغرب ونيجيريا إلى ركلات الترجيح في قبل نهائي الكان

أمم أفريقيا، شوط إضافي أول بلا أهداف بين المغرب ونيجيريا

آرسنال يفوز على تشيلسي 2/3 في ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو

شوط أول سلبي بين مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا (صور)

أمن الدقهلية يكشف غموض العثور على طفل نهشته الكلاب في أرض زراعية بنبروه

أمم أفريقيا، موعد مباراة المغرب والسنغال في نهائي كان 2025

مفاجأة، ريال مدريد يودع كأس الملك أمام فريق درجة ثانية في أول اختبار لأربيلوا

خدمات

المزيد

هل يتيح التجاري الدولي بطاقات ماستر كارد على تطبيق آبل باي؟

سعر صرف الدولار أمام الليرة في مصرف سوريا المركزي بختام التعاملات

سعر الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ديربي لندن، أرقام مواجهات آرسنال وتشيلسي قبل نصف نهائي كأس كاراباو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 15 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم سماع الأذان في المنام وعلاقته بالتوبة من ارتكاب الأخطاء

مفتي الجمهورية يحدد مسافة قصر الصلاة للمسافر بالكيلومتر

المزيد
الجريدة الرسمية