ثقافة وفنون

موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل ميدتيرم

أبطال مسلسل ميدتيرم،
أبطال مسلسل ميدتيرم،
حصد مسلسل ميدتيرم تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي طوال فترة عرضه، حيث تصدر قوائم الأكثر مشاهدة وأصبح العمل حديث الجمهور ودخل المتابعون في حالة من الحيرة بسبب الأحداث واتسع النقاش والجدل حول الشخصيات وصفاتهم وسلوكياتهم.

لذا ينتظر عشاق مسلسل ميدتيرم عرض الحلقة الأخيرة من العمل اليوم، بعد رحلة درامية تابعوها بشغف منذ الحلقات الأولى، على أمل أن تكشف النهاية مصائر الشخصيات وتحسم مساراتها التي ظلت معلقة طوال الأحداث.

موعد عرض مسلسل ميدتيرم الحلقة الأخيرة

 ومن المقرر عرض مسلسل ميدتيرم الحلقة الأخيرة اليوم الخميس على منصة Watch It في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت مصر.

أبطال مسلسل ميدتيرم على منصة شاهد

يضم مسلسل ميدتيرم مجموعة من النجوم الشباب، بجانب ياسمينا العبد، تضم كلا من: جلا هشام، زياد ظاظا، يوسف رأفت، دنيا وائل، إلى جانب عدد من مواهب برنامج "كاستينج"، منهم: أمنية باهي، إسلام خالد، مريم كرم، ميشيل مساك، وسيف محسن.

عدد حلقات مسلسل ميدتيرم 

وتساءل الجمهور عن عدد حلقات المسلسل، ويتكون مسلسل ميدتيرم من 30 حلقة يتم طرحها بشكل متتابع، مما يمنح صناع العمل مساحة كافية لتقديم تطور درامي متصاعد، وكشف الجوانب المختلفة لعلاقات الأبطال وصراعاتهم داخل الجامعة وخارجها، مما يساعد الجمهور على الارتباط بالشخصيات ومتابعة تفاصيل حكاياتهم خطوة بخطوة حتى النهاية.

