موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل ميدتيرم

18 حجم الخط

حصد مسلسل ميدتيرم تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي طوال فترة عرضه، حيث تصدر قوائم الأكثر مشاهدة وأصبح العمل حديث الجمهور ودخل المتابعون في حالة من الحيرة بسبب الأحداث واتسع النقاش والجدل حول الشخصيات وصفاتهم وسلوكياتهم.

لذا ينتظر عشاق مسلسل ميدتيرم عرض الحلقة الأخيرة من العمل اليوم، بعد رحلة درامية تابعوها بشغف منذ الحلقات الأولى، على أمل أن تكشف النهاية مصائر الشخصيات وتحسم مساراتها التي ظلت معلقة طوال الأحداث.

موعد عرض مسلسل ميدتيرم الحلقة الأخيرة

ومن المقرر عرض مسلسل ميدتيرم الحلقة الأخيرة اليوم الخميس على منصة Watch It في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت مصر.

أبطال مسلسل ميدتيرم على منصة شاهد

يضم مسلسل ميدتيرم مجموعة من النجوم الشباب، بجانب ياسمينا العبد، تضم كلا من: جلا هشام، زياد ظاظا، يوسف رأفت، دنيا وائل، إلى جانب عدد من مواهب برنامج "كاستينج"، منهم: أمنية باهي، إسلام خالد، مريم كرم، ميشيل مساك، وسيف محسن.

عدد حلقات مسلسل ميدتيرم

وتساءل الجمهور عن عدد حلقات المسلسل، ويتكون مسلسل ميدتيرم من 30 حلقة يتم طرحها بشكل متتابع، مما يمنح صناع العمل مساحة كافية لتقديم تطور درامي متصاعد، وكشف الجوانب المختلفة لعلاقات الأبطال وصراعاتهم داخل الجامعة وخارجها، مما يساعد الجمهور على الارتباط بالشخصيات ومتابعة تفاصيل حكاياتهم خطوة بخطوة حتى النهاية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.