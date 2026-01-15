الخميس 15 يناير 2026
بعد تعثر انتقاله إلى المصري، الأهلي يستأنف رحلة تسويق سيحا

يبحث النادي الأهلي عملية تسويق محمد سيحا حارس مرمى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد تعثر صفقة انتقاله إلى المصري البورسعيدي عقب رفض الأخير الحصول على خدماته في الميركاتو الشتوي. 

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة قوية أمام نظيره طلائع الجيش، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة كأس عاصمة مصر، في اللقاء الذي يقام على إستاد السلام.

مباراة الأهلي وطلائع الجيش

يدخل الأهلي المباراة وعينه على حصد الثلاث نقاط ومواصلة الانتصارات، مستفيدًا من الحالة المعنوية المرتفعة التي يعيشها الفريق بعد الفوز الكبير في الجولة الماضية على حساب فاركو بنتيجة 4ـ1، وهو ما منح اللاعبين دفعة قوية قبل مواجهة اليوم.

في المقابل، يسعى فريق طلائع الجيش إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، ومحاولة الخروج بنتيجة تعزز من موقفه في صدارة جدول ترتيب المجموعة.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في كأس عاصمة مصر

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع طلائع الجيش في الجولة السابعة من بطولة كأس عاصمة مصر في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم. 

وتنقل مباراة الأهلي وطلائع الجيش عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر.

ترتيب المجموعة الأولى في كأس عاصمة مصر

1- طلائع الجيش 10 نقاط 

2- إنبي 9 نقاط 

3- فاركو 9 نقاط 

4- المقاولون العرب 8 نقاط 

5- غزل المحلة 7 نقاط 

6- الأهلي 6 نقاط 

7-  سيراميكا كليوباترا 3 نقاط

يذكر أن بطولة كأس عاصمة مصر بدأت موسم 2021-2022 مع إنشاء رابطة الأندية المحترفة، وتقام في التوقفات الدولية بين أندية الدوري الممتاز، وفي المواسم الأربعة الماضية فاز مودرن سبورت بأول نسخة للبطولة، وفاز سيراميكا كليوباترا بالنسخ الثلاث التالية.

وتقام النسخة الخامسة موسم 2025-2026 بمشاركة واحد وعشرون ناديًا تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات، يصعد لدور الثمانية أول وثاني كل مجموعة مع أفضل فريقين بالمركز الثالث.

المجموعة الأولى: الأهلي، إنبي، سيراميكا كليوباترا، غزل المحلة، المقاولون العرب، فاركو، طلائع الجيش.

المجموعة الثانية: بيراميدز، البنك الأهلي، الجونة، بتروجيت، مودرن سبورت، وادي دجلة، الإسماعيلي.

المجموعة الثالثة: الزمالك، زد، المصري، حرس الحدود، كهرباء الإسماعيلية، الاتحاد السكندري، سموحة.

الأهلي ​موعد مباراة الاهلي المقبلة اخبار الأهلي

الجريدة الرسمية