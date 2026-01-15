اليوم، صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2026

18 حجم الخط

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الخميس صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2026 ويتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، بما يقرب من 18 مليون مواطن تقريبًا، بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنويًّا.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

- الدخول على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة التابعة لوزارة التضامن من هذا الرابـــط.

- قم بكتابة رقم بطاقة الرقم القومي.

- اضغط استعلام.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

أن يتجاوز عمر المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة 65 عامًا.

أن يكون المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة من أصحاب الأمراض المزمنة.

الأشخاص ذوي الإعاقة.

الأسرة التي لا تمتلك أرضًا زراعية أكثر من نصف فدان، ولا تمتلك سيارات، أو عقارات.

أن يكون لدى الأسرة التي تطلب الدعم، أطفال من عمر 6 سنوات مقيدون بالمدارس، بنسبة حضور 80% على الأقل

أن يكون رب الأسرة أو زوجته لا يعملان في وظائف حكومية، أو خاصة.

ويحقق برنامج "تكافل وكرامة" جانبًا مهمًّا من دعم الدولة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ويقدم مساعدات نقدية مشروطة وغير مشروطة للأسر والأفراد الأولى بالرعاية مع توجيه قدراتهم لصالح التنمية المستدامة في مصر.

مديريات التضامن الاجتماعي

وتتابع وزارة التضامن الاجتماعي عملية صرف المساعدات ببرنامج "تكافل وكرامة"، وهناك تنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف.

خطوات تقديم الشكاوى في تكافل وكرامة 2026

ووضعت وزارة التضامن الاجتماعي عدة خطوات لتقديم الشكاوى في تكافل وكرامة 2026 وذلك للمواطنين المستفيدين من برنامج الدعم النقدي ويمكن تقديم الشكاوى الإلكترونية وتشمل الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن عبر الرابط التالي من هنا.

اختيار تقديم شكوى من القائمة الرئيسية.

إدخال الرقم القومي للمستفيد المكون من 14 رقمًا بدقة.

تحديد نوع الشكوى (مثل توقف صرف المعاش أو رفض الطلب)

كتابة تفاصيل الشكوى بشكل واضح ودقيق.

إرفاق المستندات الداعمة مثل بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد.

النقر على إرسال الشكوى بعد مراجعة البيانات المدخلة.

الاحتفاظ برقم الشكوى لمتابعة حالتها لاحقًا.



رابط تقديم تظلمات تكافل وكرامة

وفي حال وجود شكاوى أو تظلمات يمكن تقديمها من خلال الخط الساخن 1968 أوعبر البريد الإلكتروني من هنـــــا.

الأوراق المطلوبة لتقديم شكوى

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من المستندات المهمة، التي يجب توفيرها قبل تقديم الشكوى، كالتالي:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

قسيمة الزواج أو الطلاق.

مستند محل الإقامة (إيصال مرافق أو بطاقة تموين).

شهادة طبية في حالة وجود إعاقة.

شهادات ميلاد الأبناء.

