الخميس 15 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أول تحرك من إدارة ريال مدريد ضد ألفارو أربيلوا بعد فضيحة كأس الملك

ألفارو أربيلوا مدرب
ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد، فيتو
18 حجم الخط

في أول تحرك من إدارة ريال مدريد، بعد فضيحة فريق ألباسيتي، أحد أندية الدرجة الثانية، الذي أطاح بالنادي الملكي من دور الـ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا بالفوز 3-2، مساء أمس الأربعاء.

ويأتي تحرك إدارة الملكي بعد خسارة الريال أيضًا ثاني ألقاب الموسم، عقب سقوطه أيضًا في نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة بالنتيجة نفسها في السعودية.

وشكّل الإقصاء من البطولتين ضربة قوية للمدرب الجديد ألفارو أربيلوا، الذي بدأ مهامه رسميًّا، الثلاثاء الماضي، خلفًا للمدرب المقال تشابي ألونسو.
 

ورغم أن عقد أربيلوا يمتد حتى صيف 2027، فإن الخروج المبكر من كأس الملك أعاد الشكوك حول مستقبله، وسط مؤشرات على أن استمراره قد يقتصر على نهاية الموسم الجاري فقط.

ووفقًا لما أوردته إذاعة "كادينا سير"، فإن إدارة ريال مدريد بدأت بالفعل في دراسة خيارات تدريبية متعددة تحسبًا للتعاقد مع مدرب جديد بداية من الصيف المقبل، في خطوة تعكس تراجع الثقة في المشروع الحالي.
 

وتداولت تقارير إعلامية عدة أسماء مطروحة على طاولة الإدارة، من بينها الألماني يورجن كلوب، والإيطالي إنزو ماريسكا، إضافة إلى الفرنسي زين الدين زيدان.

وتنتظر إدارة النادي الملكي ما ستسفر عنه "كأس العالم" 2026 المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، إذ قد تصبح بعض الأسماء التدريبية الكبيرة متاحة في سوق المدربين عقب نهاية البطولة؛ ما يفتح الباب أمام تغيير جذري في القيادة الفنية لريال مدريد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارة ريال مدريد النادي الملكي كأس ملك إسبانيا هائي كأس السوبر الإسباني برشلونة الفارو اربيلوا تشابي ألونسو
ads

الأكثر قراءة

بعد غلقه 5 ساعات، عودة حركة الطيران في سماء إيران عقب إعادة فتح المجال الجوي

تحذير من موجة برد قارس، انخفاض درجات الحرارة عرض مستمر، شبورة كثيفة تسيطر على الطرق، ورياح وأمطار على هذه المناطق

ارتفاع جميع الأصناف باستثناء الذرة، أسعار الزيت اليوم الخميس في الأسواق

تعليم الجيزة يتيح النماذج الاسترشادية للشهادة الإعدادية PDF لتسهيل المراجعة على الطلاب

بعد ظهور شروخ وتصدعات خطرة، إخلاء برجين سكنيين بشكل عاجل في دمنهور (صور)

الأهلي يصطدم اليوم بـ طلائع الجيش في كأس عاصمة مصر

الشيوخ الأمريكي يسقط قرارا يمنع ترامب من أي عمل عسكري في فنزويلا

بالأسماء، تقنين قطع أراضي بمنطقة القادسية بمدينة العبور الجديدة

خدمات

المزيد

هل يتيح التجاري الدولي بطاقات ماستر كارد على تطبيق آبل باي؟

سعر صرف الدولار أمام الليرة في مصرف سوريا المركزي بختام التعاملات

سعر الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 15 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 15 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 15 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية