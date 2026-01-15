أول تحرك من إدارة ريال مدريد ضد ألفارو أربيلوا بعد فضيحة كأس الملك

18 حجم الخط

في أول تحرك من إدارة ريال مدريد، بعد فضيحة فريق ألباسيتي، أحد أندية الدرجة الثانية، الذي أطاح بالنادي الملكي من دور الـ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا بالفوز 3-2، مساء أمس الأربعاء.

ويأتي تحرك إدارة الملكي بعد خسارة الريال أيضًا ثاني ألقاب الموسم، عقب سقوطه أيضًا في نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة بالنتيجة نفسها في السعودية.

وشكّل الإقصاء من البطولتين ضربة قوية للمدرب الجديد ألفارو أربيلوا، الذي بدأ مهامه رسميًّا، الثلاثاء الماضي، خلفًا للمدرب المقال تشابي ألونسو.



ورغم أن عقد أربيلوا يمتد حتى صيف 2027، فإن الخروج المبكر من كأس الملك أعاد الشكوك حول مستقبله، وسط مؤشرات على أن استمراره قد يقتصر على نهاية الموسم الجاري فقط.

ووفقًا لما أوردته إذاعة "كادينا سير"، فإن إدارة ريال مدريد بدأت بالفعل في دراسة خيارات تدريبية متعددة تحسبًا للتعاقد مع مدرب جديد بداية من الصيف المقبل، في خطوة تعكس تراجع الثقة في المشروع الحالي.



وتداولت تقارير إعلامية عدة أسماء مطروحة على طاولة الإدارة، من بينها الألماني يورجن كلوب، والإيطالي إنزو ماريسكا، إضافة إلى الفرنسي زين الدين زيدان.

وتنتظر إدارة النادي الملكي ما ستسفر عنه "كأس العالم" 2026 المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، إذ قد تصبح بعض الأسماء التدريبية الكبيرة متاحة في سوق المدربين عقب نهاية البطولة؛ ما يفتح الباب أمام تغيير جذري في القيادة الفنية لريال مدريد.

