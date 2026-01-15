الأهلي وبرشلونة والزمالك وبيراميدز، مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

18 حجم الخط

مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات الهامة والقوية في مختلف البطولات، وأبرزها كأس الرابطة وكأس ملك إسبانيا والدوري الإيطالي.

وتقام اليوم المباريات التالية:

مباريات اليوم في كأس الرابطة

الأهلي × طلائع الجيش - 5 مساء | أون سبورت 1

بيراميدز × بتروجيت - 5 مساء | أون سبورت 2

المصري × الزمالك - 8 مساء | أون سبورت 1

المقاولون العرب × سيراميكا كليوباترا - 8 مساء | أون سبورت 2

مباريات اليوم في كأس ملك إسبانيا

سانتاندير × برشلونة - 10 مساء | ام بي سي مصر 2

بورجوس × فالنسيا - 10 مساء | منصة شاهد

مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا × بولونيا - 7:30 مساء | تطبيق ستارز بلاي

كومو × ميلان - 9:45 مساء | تطبيق ستارز بلاي

مباريات اليوم في الدوري الألماني

أوجسبورج × يونيون برلين - 9:30 مساء

