الأهلي وبرشلونة والزمالك وبيراميدز، مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة
مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات الهامة والقوية في مختلف البطولات، وأبرزها كأس الرابطة وكأس ملك إسبانيا والدوري الإيطالي.
وتقام اليوم المباريات التالية:
مباريات اليوم في كأس الرابطة
الأهلي × طلائع الجيش - 5 مساء | أون سبورت 1
بيراميدز × بتروجيت - 5 مساء | أون سبورت 2
المصري × الزمالك - 8 مساء | أون سبورت 1
المقاولون العرب × سيراميكا كليوباترا - 8 مساء | أون سبورت 2
مباريات اليوم في كأس ملك إسبانيا
سانتاندير × برشلونة - 10 مساء | ام بي سي مصر 2
بورجوس × فالنسيا - 10 مساء | منصة شاهد
مباريات اليوم في الدوري الإيطالي
هيلاس فيرونا × بولونيا - 7:30 مساء | تطبيق ستارز بلاي
كومو × ميلان - 9:45 مساء | تطبيق ستارز بلاي
مباريات اليوم في الدوري الألماني
أوجسبورج × يونيون برلين - 9:30 مساء
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا