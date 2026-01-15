دينا الوديدي تطلق مشروع "أصداء الظل" في المعهد الفرنسي الخميس المقبل

18 حجم الخط

يستعد المعهد الفرنسي بالقاهرة -فرع المنيرة- لاستقبال التجربة الموسيقية الأحدث للفنانة دينا الوديدي، والتي تحمل عنوان "أصداء الظل"، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الخميس الموافق 22 يناير 2026.

مشروع أصداء الظل

ويعد مشروع أصداء الظل للفنانة دينا الوديدي، دعوة للتأمل واستعادة الذاكرة، حيث تقدم الوديدي رؤية فنية مبتكرة تمزج فيها بين أغنيات مشروعها الشهير "محطة القطار" ومؤلفات جديدة تُطرح لأول مرة، إلى جانب مختارات من أعمالها السابقة.

وتعتمد التجربة على إعادة تصور شاملة للموسيقى عبر دمج التجارب الصوتية "الإلكترو-أكوستيك"، مستلهمة الإيقاعات والأنسجة الصوتية من أجواء محطات القطار، ودمجها ببراعة مع الآلات العضوية والعناصر الإلكترونية الحديثة.

ويشارك دينا الوديدي في إحياء هذا العرض نخبة من الموسيقيين المتميزين، حيث ينضم إليها كل من: رضا ساكس على آلة الساكسفون، وأندريا سيغون على الباس غيتار والكونترباص، وبركات على آلة الترومبيت.

من هي دينا الوديدي ؟

وتخرجت دينا الوديدي في كلية الآداب بجامعة القاهرة (قسم اللغات الشرقية). بدأت مسيرتها عام 2008 من خلال انضمامها لفرقة "الورشة" المسرحية، حيث تدربت على غناء التراث والملاحم الشعبية والسيرة الهلالية تحت إشراف حسن الجريتلي.

و في عام 2012، تم اختيارها من قبل "مبادرة رولكس للمنتسبين والزملاء" لتكون تلميذة للموسيقار البرازيلي جيلبرتو جيل (Gilberto Gil)، وهو التعاون الذي أثمر عن ظهورها معه في محافل دولية مثل "Back2Black" في لندن و"Montreux Jazz Festival" في سويسرا.

وشاركت دينا الوديدي في عام 2013 كعضو مؤسس في "مشروع النيل"، وهو مبادرة موسيقية جمعت فنانين من دول حوض النيل لتقديم أعمال مشتركة تهدف للتواصل الثقافي عبر الموسيقى.

ألبومات دينا الوديدي

أطلقت دينا الوديدي ألبومها الأول “تدوّر وتدير” عام 2014 والذي تضمن 11 أغنية مزجت فيها بين الآلات التقليدية والروك والجاز.

وفى عام 2018 أصدرت ألبوم "منام"، وهو تجربة تجريبية اعتمدت كليًا على أصوات القطارات الحقيقية في مصر، حيث تم تسجيل أصوات المحركات والقضبان وتحويلها إلى طبقات إيقاعية (Industrial Sound Design) بمصاحبة الغناء.

وفى 2023 أصدرت ألبومًا قصيرًا بعنوان "خمس فصول"، ركزت فيه على تجارب صوتية أكثر هدوءً واستخدامًا للآلات الإلكترونية.

