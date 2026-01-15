الخميس 15 يناير 2026
أخبار مصر

تعليم الجيزة يتيح النماذج الاسترشادية للشهادة الإعدادية PDF لتسهيل المراجعة على الطلاب

مدير تعليم الجيزة،
مدير تعليم الجيزة، فيتو
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة إتاحة النماذج الاسترشادية لامتحانات الشهادة الإعدادية بصيغة PDF عالية الجودة، وذلك لتسهيل الطباعة والمتابعة والمراجعة قبل الامتحانات، في إطار حرص المديرية على دعم العملية التعليمية وتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور والطلاب.
 

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بقيادة سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة المديرية لتوفير مصادر تعليمية موثوقة تساعد الطلاب على الاستعداد الجيد للامتحانات النهائية، والتعرف على شكل الأسئلة ونمط الامتحان المتوقع في مختلف المواد الدراسية.
 

نماذج استرشادية تشمل جميع المواد المقررة 

وأوضحت المديرية أن النماذج الاسترشادية تشمل جميع المواد المقررة على طلاب الصف الثالث الإعدادي، وتم إعدادها بعناية لتتوافق مع مواصفات الورقة الامتحانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة تعليمية للطلاب.

 كما تم رفع الملفات بجودة عالية تتيح سهولة التحميل والطباعة دون أي عوائق تقنية.
 

ويمكن لأولياء الأمور والطلاب تحميل النماذج الاسترشادية مباشرة من خلال الرابط الرسمي الذي إتاحته المديرية على منصة Google Drive، عبر هذا الرابط
 

ودعت مديرية التربية والتعليم بالجيزة جميع الطلاب إلى الاستفادة من هذه النماذج في المراجعة النهائية، مشددة على أهمية التدريب على حل الامتحانات في توقيت زمني مماثل للامتحان الحقيقي، ما يسهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي وتقليل رهبة الامتحان.
 

وتؤكد المديرية استمرارها في تقديم كل ما من شأنه دعم الطلاب وتطوير المنظومة التعليمية بمحافظة الجيزة، في إطار توجيهات وزارة التربية والتعليم لتحقيق تعليم أفضل وأكثر جودة.

