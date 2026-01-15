أرقام تقلق، تاريخ مواجهات مصر ونيجيريا في أمم أفريقيا قبل موقعة البرونز

18 حجم الخط

أمم أفريقيا، يخوض المنتخب الوطني مواجهة قوية أمام منتخب نيجيريا، على برونزية بطولة كأس الأمم الأفريقية (كان 2025)، المقامة حاليًّا في المغرب.

موعد مباراة مصر ونيجيريا

وتقام مباراة مصر ونيجيريا يوم السبت المقبل الموافق 17 يناير، وتنطلق صافرتها في الـ6 مساء بتوقيت القاهرة.

وفي ما يلي تاريخ مباريات مصر ونيجيريا في كأس الأمم الأفريقية:

تاريخ مواجهات مصر ونيجيريا في الكان

عدد المباريات: 9

فوز مصر: 2

فوز نيجيريا: 4

التعادل: 3

أهداف مصر: 13

أهداف نيجيريا: 12

نتائج المواجهات تفصيليا

غانا 1963

مصر (6) – (3) نيجيريا – دور المجموعات

إثيوبيا 1976

مصر (2) – (3) نيجيريا – الدور النهائي

نيجيريا 1980

مصر (0) – (1) نيجيريا – دور المجموعات

كوت ديفوار 1984

مصر (2) 7 – 8 (2) نيجيريا – نصف النهائي

المغرب 1988

مصر (0) – (0) نيجيريا – دور المجموعات

الجزائر 1990

مصر (0) – (1) نيجيريا – دور المجموعات

تونس 1994

مصر (0) – (0) نيجيريا – دور المجموعات

أنجولا 2010

مصر (3) – (1) نيجيريا – دور المجموعات

الكاميرون 2021

مصر (0) – (1) نيجيريا – دور المجموعات

وخسر المنتخب الوطني بهدف مقابل لا شيء أمام منتخب السنغال في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، ضمن منافسات الدور قبل النهائي من كان 2025.

وعلى الجانب الآخر، تلقى منتخب نيجيريا هزيمة صعبة أمام المنتخب المغربي بنتيجة (4-2) بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن الدور قبل النهائي من الكان، وانتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل بدون أهداف.

تصريحات حسام حسن بعد الخسارة أمام السنغال

وعلق حسام حسام المدير الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم على خسارة الفراعنة أمام السنغال في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا 2025 .

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إنه راضٍ عن أداء اللاعبين في البطولة ووجه لهم الشكر.

وأضاف حسام حسن: هناك فارق في الراحة 24 ساعة بين منتخبي مصر والسنغال قبل المباراة، و⁠لا توجد عدالة في فارق التوقيت بين المباريات، بسبب السفر وضيق الوقت.

وتابع حسام حسن: ⁠لا ألجأ للاعتذارات وأشكر اللاعبين، هناك بعض الأخطاء التحكيمية في المباراة ومن حقي المطالبة بها.

وأكمل حسام حسن: ⁠أتمنى تدخل فيفا في البطولات الكبرى مثل أمم أفريقيا لإضفاء مزيد من العدالة التحكيمية في البطولات الكبرى لتوفير تكافؤ فرص بين الفرق.

واختتم حسام حسن: مصر ستظل بلدًا كبيرًا بالبطولات والتاريخ، و⁠هناك بعض الأخطاء التحكيمية ولا توجد عدالة في أفريقيا.

