رودريجيز تكشف تفاصيل مكالمتها مع ترامب والرئيس الأمريكي يشيد بالمحادثة ويصفها بـ"الرائعة"

18 حجم الخط

أعلنت الرئيسة المفوضة لفنزويلا، ديلسي رودريجيز، يوم الأربعاء، أنها أجرت اتصالًا هاتفيًّا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما أشاد الرئيس الأمريكي بالمحادثة، ووصفها بـ"الرائعة".



وقالت رودريجيز إن المحادثة كانت مثمرة وجرت في أجواء من الاحترام المتبادل، مؤكدة أن التواصل تم عبر الهاتف، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وكتبت رودريجيز على قناتها في تطبيق تيليجرام: "أجريت اليوم محادثة هاتفية مطولة ومثمرة وودية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جرت في جو من الاحترام المتبادل. ناقشنا خلالها جدول أعمال العمل الثنائي بما يخدم مصالح شعبينا، بالإضافة إلى قضايا عالقة في العلاقات بين حكومتينا".



من جانبه، قال الرئيس الأمريكي إنه أجرى في وقت سابق من يوم الأربعاء محادثة ممتازة مع قيادة فنزويلا، من دون أن يحدد اسم الطرف الذي تحدث معه.

وقال ترامب للصحفيين: "أجرينا محادثة رائعة اليوم، وهي شخص رائع. عملنا معا بشكل جيد جدًّا. (وزير الخارجية) ماركو روبيو يعمل معها، وقد تحدثت معها هذا الصباح. كانت لدينا مكالمة هاتفية طويلة. ناقشنا الكثير من القضايا، وأعتقد أن لدينا علاقات جيدة جدا مع فنزويلا".



وأشار ترامب، على ما يبدو، إلى الرئيسة المفوضة لفنزويلا، ديلسي رودريجيز.



وفي وقت سابق، الأربعاء، قالت رودريجيز، إن فنزويلا ستمضي قدمًا نحو مرحلة سياسية جديدة تسمح بالتعايش والاحترام بين الفنزويليين، مع الالتزام بالقانون.



جاء ذلك في تدوينة نشرتها على موقع "إكس"، قالت فيها: "نؤكد للفنزويليين أننا ستواصل تقييم الحالات ونتقدم في عملية إطلاق سراح السجناء التي بدأها الرئيس نيكولاس مادورو في عام 2025".



وفي 3 يناير 2026، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات المسلحة الأمريكية نفذت ما وصفه بـ "عملية عسكرية استثنائية" في العاصمة الفنزويلية كاركاس بناء على توجيهاته، أسفرت عن احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.