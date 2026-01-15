الخميس 15 يناير 2026
خارج الحدود

ترامب: حكومة إيران قد تسقط بسبب الاحتجاجات ولا أعرف إذا كان الشعب سيقبل بهلوي أم لا

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيتو
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع "رويترز"، إن حكومة إيران قد تسقط بسبب الاضطرابات التي تشهدها البلاد.

وأضاف ترامب أن: "حكومة إيران قد تسقط بسبب الاضطرابات لكن أي نظام يمكن أن يفشل".

وتساءل ترامب عما إذا كان زعيم المعارضة الإيرانية رضا بهلوي سيحظى بالدعم الكافي داخل إيران لقيادة البلاد.

وتابع قائلًا عن بهلوي: "لا أعرف كيف سيتصرف في بلاده. لا أعلم إن كان شعبه سيقبل قيادته أم لا، ولكن إن قبلوا، فسيكون ذلك مقبولًا بالنسبة ⁠لي".

وأعلن ترامب، الأربعاء، أنه تم إبلاغه بـ"توقف قتل المحتجين في إيران".

وفي تصريح للصحفيين، قال ترامب: "قيل لي إن قتل المحتجين في إيران توقف، وأن الإعدامات لن تحصل".

وشدد قائلًا: "نأمل أن تكون المعلومات بشأن توقف القتل في إيران صحيحة".

وحذر من أنه "إذا لم يتوقف قتل المتظاهرين في إيران فسنكون غاضبين جدًّا".

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأربعاء، إنه لا توجد خطة لدى السلطات في بلاده لتنفيذ أحكام إعدام، وذلك في ظل الاحتجاجات التي اندلعت منذ أيام في إيران وأدت لسقوط قتلى وجرحى.

وأوضح عراقجي، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، أنه: "لا توجد خطة لتنفيذ أحكام إعدام شنقًا. الإعدام شنقًا أمر مرفوض تمامًا".

وأشار الوزير إلى أن "التظاهرات السلمية المستمرة في إيران شهدت عشرة أيام من الاحتجاجات على الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، قبل أن تعقبها ثلاثة أيام من العنف الذي دبرته إسرائيل"، مشددًا على أن "الهدوء قد عاد".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رويترز حكومة ايران الاضطرابات زعيم المعارضة الإيرانية رضا بهلوي قتل المحتجين في إيران وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي تنفيذ أحكام إعدام المحتجين في إيران
