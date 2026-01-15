الخميس 15 يناير 2026
ثقافة وفنون

إليسا تحسم أمر زواجها وتكشف عن رأي صادم في مواهب THE VOICE (فيديو)

إليسا
إليسا
كشفت الفنانة اللبنانية إليسا، لأحد برامج البودكاست التونسية، العديد من المواضيع الجدلية التي أحاطت بها وعلاقاتها ببعض الفنانين الآخرين.

وكشفت إليسا عن تحضيرها لطرح أغنية خليجية ضمن ألبوم منوع يتضمن أغنيات باللون المصري واللبناني، مؤكدة أن احترامها لجمهورها يجعلها لا تستخف بما تطرحه، مؤكدة أن عقدتها الفنية تتمثل في عدم تقبلها للمركز الثاني.


وأعلنت إليسا أيضًا نيتها إنشاء شركة إنتاج وتوزيع موسيقي، وذلك بهدف تقديم أغنياتها على جميع المنصات بشكل احترافي، مؤكدة أنها تواصل التعلم.

وأبدت الفنانة اللبنانية انزعاجها من السؤال المتكرر الذي يطرح عليها بشأن الزواج، مشيرة إلى أنها في حال وجدت الشخص المناسب للزواج فلن تعارض تلك الفكرة.

وحول التقائها فنانين شبابًا من أمثال شامي وتوليت، أشارت إلى أن برامج المواهب في السنوات الأخيرة لم تفرز مواهب حقيقية، معربة عن سعادتها بوجود مواهب من الشام ومصر، مؤكدة أن وجودهم في الساحة أمر جيد.

الفنانة اللبنانية إليسا
