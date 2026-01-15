أبطال "جوازة ولا جنازة" لـ فيتو: الفيلم تجربة سينمائية مختلفة تمزج الكوميديا بالدراما والرومانسية

18 حجم الخط

احتفل أبطال وصناع فيلم «جوازة ولا جنازة» مؤخرا بالعرض الخاص للعمل، بحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام، يتقدمهم شريف سلامة، ونيللي كريم، ولبلبة، وأمير صلاح الدين، وسط أجواء احتفالية حظيت باهتمام واسع من الجمهور ووسائل الإعلام.

صناع فيلم جوازة ولا جنازة

التقت “فيتو” عددا من صناع العمل، الذين أكدوا أن “جوازة ولا جنازة” يقدم تجربة سينمائية مختلفة على مستوى الفكرة والمعالجة، إذ يمزج بين الكوميديا الاجتماعية والدراما والرومانسية، في إطار مشوق يتناول العديد من المفارقات الإنسانية ذات الطابع الاجتماعي.

شريف سلامة

وقال الفنان شريف سلامة: إن الفيلم يعد عملا مختلفا من حيث المضمون، حيث تدور أحداثه حول عائلتين تنتميان إلى طبقتين اجتماعيتين متباينتين، يجمعهما ارتباط أبنائهما من خلال الزواج، موضحا أن العمل يطرح رؤية إنسانية تؤكد أن الزواج في جوهره «قدر ونصيب»، بعيدا عن الحسابات المادية والاعتبارات الاجتماعية الضيقة، مضيفا أنه يجسد خلال أحداث الفيلم شخصية «حسن الدباح»، وهي شخصية مركبة تحمل أبعادًا إنسانية واجتماعية متعددة.

وأوضح «سلامة» أنه استمتع كثيرا بكواليس تصوير الفيلم، خاصة أن «جوازة ولا جنازة» يمثل ثاني تعاون فني يجمعه بالنجمة نيللي كريم، بعد مسلسل «فاتن أمل حربي»، مشيرا إلى أن حالة التفاهم والانسجام بينهما انعكست بشكل واضح على الأداء داخل العمل، مؤكدا أن التصوير لم يتضمن مشاهد صعبة أو معقدة، وهو ما أضفى أجواء إيجابية على موقع التصوير.

وأعرب شريف سلامة عن سعادته الكبيرة بمسلسله الجديد «على قد الحب»، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن العمل يقدم تجربة درامية مختلفة وقصة جديدة لم يسبق له تقديمها، كما أبدى رضاه عن مشاركته في مسلسل «سنجل مازر فازر»، لافتا إلى أن الحلقات القادمة تشهد العديد من التطورات والمفاجآت.

شريف سلامة

نيللي كريم

من جانبها، أكدت النجمة نيللي كريم أن مفهوم الزواج الناجح، من وجهة نظرها، يقوم بالأساس على الصداقة والتفاهم بين الطرفين، إلى جانب عامل النصيب، مشيرة إلى أن فيلم «جوازة ولا جنازة» يحمل رسالة إيجابية تشجع على الزواج، ويتضمن عددًا من القيم والنصائح الاجتماعية والإنسانية.

وأضافت أن مشهد الرقص الذي قدمته ضمن أحداث الفيلم جاء في سياق درامي يخدم تطور الشخصية ومتطلبات العمل، وليس بهدف الاستعراض.

نيللي كريم

أحداث فيلم جوازة ولا جنازة

ويعد فيلم «جوازة ولا جنازة» أول تجربة روائية طويلة للمخرجة أميرة دياب، وهو من تأليف أميرة دياب ودينا ماهر، حيث يجمع بين عناصر الدراما الاجتماعية والرومانسية والكوميديا، في إطار فني يراهن صناعه على جذب شرائح متنوعة من الجمهور.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي تشويقي، حول عائلتين لا تجمع بينهما أي روابط سابقة، سوى صلة النسب المنتظرة، إذ تجبران على قضاء سبعة أيام معا في إحدى الوجهات السياحية الساحرة، استعدادا لإقامة حفل زفاف ضخم يجمع نجليهما، لتبدأ سلسلة من المواقف والمفارقات التي تكشف عن التباين في الطباع والخلفيات الاجتماعية.



العرض الخاص لفيلم جوازة ولا جنازة

العرض الخاص لفيلم جوازة ولا جنازة

أبطال فيلم جوازة ولا جنازة

ويشارك في بطولة الفيلم كل من نيللي كريم، شريف سلامة، لبلبة، عادل كرم، انتصار، محمود البزاوي، أمير صلاح الدين، ودنيا ماهر، إلى جانب عدد من النجوم، والعمل من إشراف إنتاجي عمر عبد الخالق، ومدير التصوير محمد مختار، والمونتاج لكمال الملاخ، والموسيقى التصويرية لسيف الدين هلال، وتصميم الأزياء للستايلست ريما قطب، والديكور لأحمد زهران.

