الخميس 15 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ضربة جديدة، فيفا يعلن توقيع إيقاف قيد "تاسع" على نادي الزمالك

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو
18 حجم الخط

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، توقيع عقوبة إيقاف قيد جديدة على نادي الزمالك للمرة التاسعة، وذلك بسبب المستحقات المتأخرة للاعبين والمدربين.

وكشف الاتحاد الدولي عبر موقعه الرسمي، عن توقيع عقوبة إيقاف قيد جديدة على نادي الزمالك تستمر لـ3 فترات.

إيقاف قيد الزمالك، فيتو
إيقاف قيد الزمالك، فيتو

ودخل الزمالك مؤخرًا في عدد من الأزمات والمشاكل بسبب عدم قدرته على سداد مديونيات اللاعبين والمدربين الذين رحلوا خلال الفترة الماضية.

 

الزمالك والمصري في كأس الرابطة

ويختتم نادي الزمالك اليوم الخميس مشواره في كأس الرابطة بمباراة مرتقبة أمام المصري البورسعيدي. 

طموح الدوري المصري وتعديلات الجدول

وعقب الفراغ من كأس الرابطة، تتحول البوصلة نحو بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يبحث الزمالك عن حصد النقاط الكاملة لتعزيز موقفه في جدول الترتيب.

ومن المقرر أن يواجه فريق الزمالك نظيره إنبي يوم الثلاثاء 20 يناير، مع الإشارة إلى أن هذا الموعد قد يطرأ عليه بعض التعديلات من قبل رابطة الأندية. 

كما يختتم الزمالك منافسات الشهر محليًّا بمواجهة فريق بتروجت يوم الأربعاء 28 يناير. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك الاتحاد الدولي لكرة القدم نادي الزمالك فيفا الدوري المصري
ads

الأكثر قراءة

أمم أفريقيا، 60 دقيقة بلا أهداف بين المغرب ونيجيريا في قبل نهائي الكان

أمم أفريقيا، المغرب ونيجيريا إلى ركلات الترجيح في قبل نهائي الكان

أمم أفريقيا، شوط إضافي أول بلا أهداف بين المغرب ونيجيريا

آرسنال يفوز على تشيلسي 2/3 في ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو

أمن الدقهلية يكشف غموض العثور على طفل نهشته الكلاب في أرض زراعية بنبروه

أمم أفريقيا، موعد مباراة المغرب والسنغال في نهائي كان 2025

مفاجأة، ريال مدريد يودع كأس الملك أمام فريق درجة ثانية في أول اختبار لأربيلوا

أمم أفريقيا، موعد مباراة مصر ونيجيريا على برونزية كان 2025

خدمات

المزيد

هل يتيح التجاري الدولي بطاقات ماستر كارد على تطبيق آبل باي؟

سعر صرف الدولار أمام الليرة في مصرف سوريا المركزي بختام التعاملات

سعر الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ديربي لندن، أرقام مواجهات آرسنال وتشيلسي قبل نصف نهائي كأس كاراباو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 15 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم سماع الأذان في المنام وعلاقته بالتوبة من ارتكاب الأخطاء

مفتي الجمهورية يحدد مسافة قصر الصلاة للمسافر بالكيلومتر

المزيد
الجريدة الرسمية