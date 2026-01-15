ضربة جديدة، فيفا يعلن توقيع إيقاف قيد "تاسع" على نادي الزمالك

18 حجم الخط

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، توقيع عقوبة إيقاف قيد جديدة على نادي الزمالك للمرة التاسعة، وذلك بسبب المستحقات المتأخرة للاعبين والمدربين.

وكشف الاتحاد الدولي عبر موقعه الرسمي، عن توقيع عقوبة إيقاف قيد جديدة على نادي الزمالك تستمر لـ3 فترات.

إيقاف قيد الزمالك، فيتو

ودخل الزمالك مؤخرًا في عدد من الأزمات والمشاكل بسبب عدم قدرته على سداد مديونيات اللاعبين والمدربين الذين رحلوا خلال الفترة الماضية.

الزمالك والمصري في كأس الرابطة

ويختتم نادي الزمالك اليوم الخميس مشواره في كأس الرابطة بمباراة مرتقبة أمام المصري البورسعيدي.

طموح الدوري المصري وتعديلات الجدول

وعقب الفراغ من كأس الرابطة، تتحول البوصلة نحو بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يبحث الزمالك عن حصد النقاط الكاملة لتعزيز موقفه في جدول الترتيب.

ومن المقرر أن يواجه فريق الزمالك نظيره إنبي يوم الثلاثاء 20 يناير، مع الإشارة إلى أن هذا الموعد قد يطرأ عليه بعض التعديلات من قبل رابطة الأندية.

كما يختتم الزمالك منافسات الشهر محليًّا بمواجهة فريق بتروجت يوم الأربعاء 28 يناير.

