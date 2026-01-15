إدارة ترامب تبحث مع إسرائيل "برنامج العفو" الممكن تقديمه لحماس

18 حجم الخط

كشف مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة ستجري محادثات مع إسرائيل بشأن "برنامج العفو" الذي يمكن تقديمه لحركة "حماس".

وأفاد المسؤولون الأمريكيون بأنه تم إجراء محادثات مع حركة "حماس" بشأن المرحلة التالية من اتفاق السلام في غزة وهي نزع السلاح.

وأشار المسؤولون إلى أن إسرائيل لا تزال متشككة حيال نزع سلاح الحركة الفلسطينية التي تصر على عدم التخلي عن سلاحها، بحسب "رويترز".

ولفتت المصادر إلى أن الرئيس الأمريكي يختار شخصيًّا أعضاء مجلس السلام في غزة، وأنه تم إرسال دعوات للمشاركة في المجلس.

وأكدت المصادر أنه يوجد العديد من الدول المشاركة في قوة حفظ السلام في قطاع غزة وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.

وأوضحت المصادر أنه سيتم نشر المزيد من المعلومات حول قوة الاستقرار الدولية في غزة في غضون أسبوعين.

