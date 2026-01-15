هل يتعرض مروان عطية للعقوبة من الكاف بسبب هجومه على حكم مباراة السنغال؟

18 حجم الخط

يواجه مروان عطية لاعب وسط منتخب مصر شبح العقوبات في بطولة أمم أفريقيا بعد تصرفات مثيرة للجدل رصدتها عدسات الكاميرات عقب نهاية مباراة "الفراعنة" وأسود التيرانجا، والتي انتهت بنتيجة 1-0 لصالح السنغال.



​إشارات اليد من مروان عطية



​وفور إطلاق الحكم صافرة النهاية، توجه مروان عطية نحو طاقم التحكيم موجهًا إشارات واضحة بيده (إشارة الأموال)، في تلميح لاتهام الحكم بالتحيز ما قد يعرض لعقوبات قوية من الكاف إذا رصدها مراقب المباراة وضمنها في تقريره الأولي المرفوع للجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

مروان عطية



​العقوبات المتوقعة على مروان عطية



​تضع لوائح "الكاف" الصارمة بخصوص "السلوك غير الرياضي" و"إهانة مسؤولي المباراة" ماقد يضع اللاعب في مأزق حقيقي.

وفي حال إثبات إدانة اللاعب قد يواجه عقوبات تشمل:

​الإيقاف الفوري: لمباراتين على الأقل في حال تصنيف الفعل كـ "سلوك غير رياضي".

​عقوبة مغلظة: قد تصل إلى 4 أو 6 مباريات إذا اعتبرت اللجنة أن الإشارة تمس ذمة ونزاهة الاتحاد القاري وحكامه.

​غرامة مالية: قد تصل إلى عشرات الآلاف من الدولارات.



موعد مباراة المغرب والسنغال

ويخوض منتخب المغرب مواجهة قوية أمام منتخب السنغال في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم الأحد المقبل الموافق 18 يناير، وتنطلق صافرتها في الـ9 مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر ونيجيريا

فيما يخوض منتخب نيجيريا مواجهة قوية أيضًا أمام منتخب مصر للمنافسة على المركز الثالث بالكان، يوم السبت الموافق 17 يناير، وتنطلق صافرتها في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.