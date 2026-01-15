الخميس 15 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

هل يتعرض مروان عطية للعقوبة من الكاف بسبب هجومه على حكم مباراة السنغال؟

مروان عطية
مروان عطية
18 حجم الخط

يواجه مروان عطية لاعب وسط منتخب مصر شبح العقوبات في بطولة أمم أفريقيا بعد تصرفات مثيرة للجدل رصدتها عدسات الكاميرات عقب نهاية مباراة "الفراعنة" وأسود التيرانجا، والتي انتهت بنتيجة 1-0 لصالح السنغال.


​إشارات اليد من مروان عطية 


​وفور إطلاق الحكم صافرة النهاية، توجه مروان عطية نحو طاقم التحكيم موجهًا إشارات واضحة بيده (إشارة الأموال)، في تلميح لاتهام الحكم بالتحيز ما قد يعرض لعقوبات قوية من الكاف إذا رصدها مراقب المباراة وضمنها في تقريره الأولي المرفوع للجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

 

مروان عطية 
مروان عطية 


​العقوبات المتوقعة على مروان عطية 


​تضع لوائح "الكاف" الصارمة بخصوص "السلوك غير الرياضي" و"إهانة مسؤولي المباراة" ماقد يضع اللاعب في مأزق حقيقي.

 وفي حال إثبات إدانة اللاعب  قد يواجه عقوبات تشمل:

  • ​الإيقاف الفوري: لمباراتين على الأقل في حال تصنيف الفعل كـ "سلوك غير رياضي".
  • ​عقوبة مغلظة: قد تصل إلى 4 أو 6 مباريات إذا اعتبرت اللجنة أن الإشارة تمس ذمة ونزاهة الاتحاد القاري وحكامه.
  • ​غرامة مالية: قد تصل إلى عشرات الآلاف من الدولارات.


 موعد مباراة المغرب والسنغال

ويخوض منتخب المغرب مواجهة قوية أمام منتخب السنغال في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم الأحد المقبل الموافق 18 يناير، وتنطلق صافرتها في الـ9 مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر ونيجيريا

فيما يخوض منتخب نيجيريا مواجهة قوية أيضًا أمام منتخب مصر للمنافسة على المركز الثالث بالكان، يوم السبت الموافق 17 يناير، وتنطلق صافرتها في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف الاتحاد الإفريقي لكرة بطولة أمم أفريقيا عدسات الكاميرات لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لجنة الإنضباط لاتحاد الافريقي لكرة القدم مباراة السنغال منتخب مصر

مواد متعلقة

قبل المشهد الأخير، صراع الهدافين يشتعل في أمم أفريقيا

غزارة تهديفية، رقم قياسي جديد في أمم أفريقيا 2025

قبل مواجهة مصر، رقم مرعب لمنتخب نيجيريا في مباريات البرونزية بأمم أفريقيا

بونو يهدد رقم عصام الحضري التاريخي بأمم أفريقيا

ads

الأكثر قراءة

بعد ولادة متعسرة في أطول انتخابات بمصر.. ملفات تشريعية مهمة في انتظار مجلس النواب 2026.. أحزاب مستقبل وطن وحماة الوطن والجبهة الوطنية يعلنون بدء دراسة أجندة القوانين

بعد هزيمة منتخب مصر أمام السنغال، ساويرس يعلق على أداء إمام عاشور في المباراة

6 أندية تسعى لحسم تذكرة التأهل لربع نهائي كأس عاصمة مصر

هبوط طائرة تركية اضطراريا في برشلونة بعد تهديد بقنبلة على متنها

السيسي يؤكد اعتزاز مصر بعلاقات التعاون الوثيقة مع اليابان في مختلف المجالات

موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل ميدتيرم

جمال عبد الناصر، 108 أعوام على ميلاد زعيم مصر الحديثة ورمز الوحدة العربية

طلائع قوات من دول الناتو تصل إلى جرينلاند

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم الخميس

أسعار الخردة في مصر اليوم الخميس 15-1-2026

أسعار الرمل في سوق مواد البناء اليوم الخميس

الدولار يسجل 448.73 جنيها في بنك السودان المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

البحوث الإسلامية يوضح أسباب رحلة الإسراء والمعراج (فيديو)

البحوث الإسلامية: رحلة الإسراء والمعراج كانت فرجا بعد صعوبة (فيديو)

البحوث الإسلامية: معجزة الإسراء والمعراج حدث تاريخي ومكافأة للنبي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية