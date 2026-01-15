كابوس صلاح الأكبر، ردود فعل خرافية لجمهور ليفربول على أداء ماني بعد فوز السنغال

18 حجم الخط

صلاح ضد ماني، انتهت المباراة وبقيت تبعاتها التي تخطت حدود القارة السمراء، فبعد فوز منتخب السنغال على نظيره المصري بنتيجة 1-0 في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية أمس، ارتفعت أسهم ساديو ماني على محمد صلاح بين مشجعي ليفربول الإنجليزي.

صلاح وماني وجها لوجه

يذكر أن الثنائي “ماني - صلاح” أمضيا سنوات معًا في خط هجوم يورجن كلوب، لكنهما تقابلا على ملعب طنجة بالمغرب، بنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.

سجل ماني هدف الفوز لأسود التيرانجا بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 77، ليكتب خسارة مؤلمة لصلاح، الذي توجه إلى كأس الأمم الإفريقية ومستقبله مع ناديه معلق بعد استبعاده من قبل آرني سلوت.



أرقام صلاح وماني في مباراة مصر والسنغال

كعادة المواجهات الأخيرة بين مصر والسنغال، تحولت المباراة إلى صراع ثنائي بين اثنين من أبرز نجوم الكرة الإفريقية، ساديو ماني ومحمد صلاح وجاءت النتيجة كالتالي:



واعتمد منتخب مصر خلال اللقاء على التنظيم الدفاعي واللجوء إلى الهجمات المرتدة، إلا أن محمد صلاح لم يتمكن من قيادة منتخب بلاده إلى المباراة النهائية.

بينما نجح ساديو ماني في تسجيل هدف السنغال الوحيد، وهو الهدف الذي كان كافيًا لقيادة منتخب بلاده إلى نهائي كأس أمم إفريقيا.



وفشل محمد صلاح في إكمال أي مراوغة من أصل ثلاث محاولات، في حين لم ينجح ساديو ماني سوى في مراوغتين فقط من أصل عشر محاولات، في واحدة من أسوأ مبارياته على المستوى الفردي.

وخسر محمد صلاح الكرة 14 مرة خلال اللقاء، بينما فقد ساديو ماني الكرة عددًا أكبر بلغ 27 مرة.

ولم يصنع محمد صلاح أي تمريرة مفتاحية لزملائه، في الوقت الذي قدم فيه ساديو ماني أربع تمريرات مفتاحية.



وحاول محمد صلاح إرسال كرة عرضية واحدة جاءت بشكل خاطئ، فيما فشل ساديو ماني أيضًا في إرسال أي كرة عرضية صحيحة من أصل محاولتين.

ورغم تواضع الأداء الفردي لكلا اللاعبين، حصل ساديو ماني على تقييم 7.7 بفضل هدفه الوحيد، بينما نال محمد صلاح تقييمًا بلغ 6.2.



رد فعل جماهير ليفربول على أداء ماني وصلاح

أبدى المشجعون آراءهم حول أداء ماني، مُشيرين إلى سجله في المباريات ضد صلاح مع المنتخب.

كتب أحد المشجعين على موقع X: "ساديو ماني هو كابوس صلاح الأكبر".

ويرى مشجع آخر أن لاعب ليفربول السابق هو أفضل جناحٍ إفريقي في التاريخ قائلا: "أنا آسف، في إفريقيا، سيظل ساديو ماني دائمًا الجناح رقم 1".

وردد هذا الرأي مشجع آخر معجب به وقال: "ساديو ماني ليس هنا للمزاح".

يملك المهاجم المخضرم بالفعل لقب كأس الأمم الإفريقية، وقد وصفه أحد المشجعين بالبطل: "ساديو ماني أسطورة"، وتطرق مشجع آخر إلى التنافس بينهما وقال: "ساديو ماني يُبدع كمحمد صلاح، يا له من هدف!".

وأشار آخر إلى عقلية الجناح السنغالي، التي ساعدت فريقه على تحقيق الفوز وأوضح: "ساديو ماني يبدو مركزًا ومستعدًا لقيادة السنغال. هذا الزي الأخضر له وقع خاص".

ويرى أحد المشجعين أنه لا مجال للمقارنة بين ماني وصلاح بعد الآن: "ماني يُسجل رميات ساحقة على صلاح مرارًا وتكرارًا، لا مجال للمقارنة بعد الآن".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.