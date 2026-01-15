بعد ظهور شروخ وتصدعات خطرة، إخلاء برجين سكنيين بشكل عاجل في دمنهور (صور)

18 حجم الخط

​اتخذت الأجهزة التنفيذية بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة، قرارًا عاجلًا بإخلاء برجين سكنيين بمنطقة "خلف مستشفى الصدر"، وذلك كإجراء احترازي وقائي فور ظهور شروخ وتصدعات واضحة في الجدار الفاصل بين المبنيين، حفاظًا على أرواح السكان وسلامتهم.

​فحص الحالة الإنشائية للمباني بدقة

وفرضت السلطات المختصة كردونًا أمنيًّا مشددًا حول المنطقة المحيطة بالبرجين لتأمين المارة، وبدأت عملية إخلاء فورية، وذلك لتمكين اللجان الفنية من مباشرة عملها وفحص الحالة الإنشائية للمباني بدقة.

​الموقف القانوني والهندسي

​أفادت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالبحيرة بأن البرجين صادر لهما تراخيص بناء رسمية ولا توجد بحقهما أي مخالفات قانونية سابقة، ومن المقرر عرض الحالة على لجنة هندسية متخصصة للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت لظهور هذه التصدعات، وإعداد تقرير شامل يحدد مدى السلامة الإنشائية للعقارين والإجراءات الهندسية الواجب اتباعها.

​ الأولوية لسلامة المواطنين

​وشددت الجهات المعنية بمحافظة البحيرة على أن سلامة المواطنين تأتي في مقدمة الأولويات، مؤكدة استمرار التواجد الميداني والمتابعة اللحظية للموقف حتى الانتهاء من كافة الفحوصات الفنية والتحقق من تأمين المنشآت بشكل كامل قبل السماح للسكان بالعودة.

