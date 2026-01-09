مصرع شاب وسيدتين في حادثين متفرقين بالفيوم

18 حجم الخط

لقي شاب وسيدتان من الفيوم، مصرعهم في حادثين متفرقين بالفيوم، وتم نقل الجثث إلى مشرحة كل من مستشفى أكتوبر العام، ومستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق، وتمكنت إدارة مرور الفيوم من إزالة آثار الحادثين، وانتظمت حركة المرور.

مصرع سيدتين صدمتهما سيارة طائشة يقودها طفل

كان طفل يقود سيارة بسرعة جنونية وفقد السيطرة على مقود السيارة، ما تسبب في أن يصدم كل من وفاء فرحات محمد، وعواطف عبد الله عبد الرازق، تقيمان بقرية بني صالح التابعة لمركز الفيوم، وتم نقل الجثتين الي مشرحة مستشفى أكتوبر العام تحت تصرف جهات التحقيق.

انقلاب دراجة بخارية علي طريق الفيوم ـ اللاهون

كما تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم إخطار من مأمور مركز شرطة الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة عن بلاغ من الأهالي بانقلاب دراجة نارية علي طريق الفيوم ـ اللاهون، ما أدى إلى مصرع عبد الرحمن محمد شعبان، مقيم بقرية دمشقين دائرة المركز، وعلى الفور انتقلت سيارة مرفق الإسعاف إلى مكان الواقعة وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة.

قرارات النيابة العامة حول الحادثين

تم تحرير محضرين بالحادثين واخطرت النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثث، بعد مناظرة الطب الشرعي، وإعداد تقرير مفصل عن أسباب وساعة وتاريخ الوفاة، وطلب تقرير إدارة المرور عن الحادثين.

كما طلب وكيل النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعتين، وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.