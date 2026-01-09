الجمعة 09 يناير 2026
مصرع شاب وسيدتين في حادثين متفرقين بالفيوم

مديرية أمن الفيوم،
مديرية أمن الفيوم، فيتو
لقي شاب وسيدتان من الفيوم، مصرعهم في حادثين متفرقين بالفيوم، وتم نقل الجثث إلى مشرحة كل من مستشفى أكتوبر العام، ومستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق، وتمكنت إدارة مرور الفيوم من إزالة آثار الحادثين، وانتظمت حركة المرور.

مصرع سيدتين صدمتهما سيارة طائشة يقودها طفل

كان طفل يقود سيارة بسرعة جنونية وفقد السيطرة على مقود السيارة، ما تسبب في أن يصدم  كل من وفاء فرحات محمد، وعواطف عبد الله عبد الرازق، تقيمان بقرية بني صالح التابعة لمركز الفيوم، وتم نقل الجثتين الي مشرحة مستشفى أكتوبر العام تحت تصرف جهات التحقيق.

انقلاب دراجة بخارية علي طريق الفيوم ـ اللاهون

كما تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم إخطار من مأمور مركز شرطة الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة عن بلاغ من الأهالي بانقلاب دراجة نارية علي طريق الفيوم ـ اللاهون، ما أدى إلى مصرع عبد الرحمن محمد شعبان، مقيم بقرية دمشقين دائرة المركز، وعلى الفور انتقلت سيارة مرفق الإسعاف إلى مكان الواقعة وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة.

قرارات النيابة العامة حول الحادثين

تم تحرير محضرين بالحادثين واخطرت النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثث، بعد مناظرة الطب الشرعي، وإعداد تقرير مفصل عن أسباب وساعة وتاريخ الوفاة، وطلب تقرير إدارة المرور عن الحادثين.

إحباط محاولة تهريب 2.7 طن أسمدة زراعية مدعمة للسوق السوداء بالفيوم

مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة بالفيوم

كما طلب وكيل النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعتين، وتولي التحقيق.

