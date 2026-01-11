هل الخلع دون رغبة الزوج حلال؟ عالم أزهري يوضح

18 حجم الخط

الخلع، أكد الشيخ عبد العزيز النجار، من علماء الأزهر الشريف، أن قوانين الأحوال الشخصية لا تُطبق إلا بعد موافقة هيئة كبار العلماء والأزهر الشريف، مشددًا على أن أي قانون يخالف ذلك لا يُعد ملزمًا شرعًا.

عالم أزهري: قانون الخلع يتماشى مع الشريعة.. والإشكالية في التنفيذ لا في المبدأ

وأوضح الشيخ النجار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد» تقديم نيفين منصور، أن قانون الخلع صحيح ويتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية، لكنه أشار إلى وجود إشكاليات في التطبيق العملي، تتعلق عادة بعدم إعادة الزوجة كل شيء للزوج من مهر وشبكة عند تنفيذ الخلع.

عالم أزهري: حضور الزوج لجلسة الخلع ليس شرطًا للموافقة بل لإتاحة فرصة للمصالحة

ولفت الشيخ عبد العزيز النجار إلى أن حضور الزوج للجلسة عند تقديم الزوجة دعوى خلع يكون عادة لإتاحة فرصة للمصالحة، وليس شرطًا للموافقة على الخلع أو الطلاق، مؤكدًا أن القاضي إذا رأت الزوجة الانفصال في حقها، يحكم بـ الخلع ويكون صحيحًا حتى لو لم يرغب الزوج بذلك.

عالم أزهري: الخلع حق للزوجة.. والشرع يحمي رغبتها في الانفصال

واختتم الشيخ عبد العزيز النجار تصريحاته بالتأكيد على أن الخلع حق للزوجة، وأنه يحق لها طلبه والانفصال بالطرق الشرعية، حتى في حالة عدم رغبة الزوج، طالما التزمت بالضوابط الشرعية والقانونية المتعلقة برد المهر وما أخذته من شبكة.

