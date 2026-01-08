مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة بالفيوم

18 حجم الخط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية التي تضم جالبى ومتجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات.

تفاصيل الواقعة

وأكدت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة، أن البؤر الإجرامية تضم عناصر شديدة الخطورة سبق إتهامهم والحكم عليهم بالسجن المؤبد في قضايا اتجار بالمخدرات، خطف، حيازة سلاح بدون ترخيص، وسرقة بالإكراه.

نتائج الاستهداف

وعقب تقنين الإجراءات، أسفر التعامل عن مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة بمحافظة الفيوم، وضبط باقي عناصر البؤر وبحوزتهم قرابة 620 كيلو جراما من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش – هيدرو – آيس – إستروكس)، وعدد من الأسلحة النارية المتنوعة.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 65 مليون جنيه.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

