مصرع طفلين دهستهما سيارة نقل طائشة بالفيوم

لقي طفلان من الفيوم مصرعهما، دهستهما سيارة نقل ثقيل أمام نادي شباب قحافة، بسبب السرعة الزائدة، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقى مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، إخطار من مأمور قسم شرطة أول الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد ببلاغ من الأهالي بحدوث واقعة دهس طفلين، أمام نادي شباب قحافة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين أن سيارة نقل ثقيل كانت تسير بسرعة مفرطة، ما أدى إلى فقدان السيطرة علي السيارة فدهست الطفلين، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتمكن المقدم أحمد السوهاجي رئيس مباحث قسم شرطة أول الفيوم من ضبط قائد السيارة واصطحابه إلى مقر القسم.

وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة أول الفيوم، وأحيل الي النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثتين بعد مناظرة الطب الشرعي، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولي التحقيق.

عقوبة القتل الخطأ

يذكر أن قانون المصري، حدد موقف السائق والسيارة حال توقيع عقوبة القتل الخطأ التي شملت الحبس والغرامة في بعض الحالات خاصة مع وفاة الضحية.

موقف القانون من القتل الخطأ الناتج عن الرعونة

وعدل مشروع القانون المادة 238 من قانون العقوبات، لتنص على أن من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا كانت هذه الأفعال مقرونة بقيادة مركبة أيا كانت نوعها طبقًا لقانون المرور، تسحب رخصة القيادة لمدة سنة بعد انتهاء تنفيذ الحكم إذا كان حبسا، أو تاريخ سداد الغرامة إذا كان الحكم كذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تقرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

