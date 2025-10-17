قوات الإنقاذ النهري تنتشل جثة طفل من مياه بحر يوسف بالفيوم

انتشلت قوة من الإنقاذ النهري بمديرية أمن الفيوم، جثة طفل صغير؛ عُثر عليه غارقًا في مياه بحر يوسف بدائرة مركز شرطة الفيوم، بعد 24 ساعة من اختفائه عن منزل أسرته بقرية الصعيدي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

انتشال جثة طفل

تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة غارقة لطفل في مياه "بحر يوسف" بدائرة المركز، وتم انتشال الجثة، وتبيّن أنها للطفل "يونس.م" 5 سنوات، مُحرر بلاغ باختفائه عن منزل أسرته بدائرة مركز شرطة الفيوم، فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، واكدت التحريات أن الطفل كان يلهو وسقط في المياه.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة المختصة، التي صرّحت بتسليم جثمان الطفل لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن.

