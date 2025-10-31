مصرع طفلة في الفيوم سقطت من شرفة الدور السادس

لقيت طفلة من الفيوم" 4 سنوات" مصرعها، سقطت من الطابق السادس، بإحدى الوحدات السكنية بمنطقة الجبلاية، التابعة مركز طامية، كان قد اختل توازنها أثناء اللعب فسقطت من نافذة الشقة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

مصرع طفلة سقطت من الدور السادس

كان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بمصرع طفلة نتيجة سقوطها من عقار، وعلى الفور توجهت قوة من المركز وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الطفلة أثناء اللهو، اختل توازنها، وسقطت من نافذة شقة بالطابق السادس، لتلقى مصرعها متأثرا بإصاباتها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طاميه المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم تحرر محضر بالواقعة، بمركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي وتولي التحقيق.

