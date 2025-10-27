مصرع طالبة دهسا تحت عجلات ميكروباص في الفيوم

لقيت طالبة من الفيوم مصرعها، دهستها سيارة سرفيس مسرعة بميدان الشيخ حسن، بمدينة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

حادث سير بمدينة الفيوم

كان قد تلقى مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد بوقوع حادث دهس من سيارة سرفيس مسرعة بميدان الشيخ حسن، بدائرة القسم، وتم حد جثة، وعلي الفور انتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين من المعاينة المبدئية أن سيارة سرفيس كانت تسير بسرعة صدمت "منة.ح " طالبة تبلغ من العمر 15 عاما، أثناء وقوفها على جانب الطريق، ما أدى إلى مصرعها وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرير محضر بالواقعة، بقسم شرطة ثان الفيوم، وأخطرت النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة، بعد مناظرة الطب الشرعي، وتولي التحقيق.

