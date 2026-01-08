مصرع سائق في حادث تصادم على الطريق الغربي بالفيوم

18 حجم الخط

لقي سائق سيارة نقل مصرعه على الطريق الغربي بنطاق محافظة الفيوم، في حادث تصادم بين سيارتين نقل، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق، وتمكنت إدارة مرور الفيوم من إزالة آثار الحادث وانتظمت حركة المرور على جانبي الطريق، بعد توقف دام أكثر من ساعتين تم تحويل الطريق خلالها إلى طريق بديل.

تصادم سيارتين نقل على الطريق الغربي بالفيوم

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من غرفة شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل على طريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن السرعة الزائدة أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدا السيطرة على السيارتين، ما أدى إلى تصادمهما بالقرب من دهشور باتجاه أسيوط، وأسفر الحادث عن مصرع قائد إحدى السيارتين واحتباسه داخل كابينة السيارة، وتمكن أفراد الإسعاف من استخراج الجثة، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف النيابة، وإعادة إدارة مرور الفيوم الحركة من جديد على جانبي الطريق بعد إزالة آثار الحادث.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل إلى النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة العامة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وإعداد تقرير مفصل بأسباب وساعة وتاريخ الوفاة، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي وتقرير إدارة المرور عن الواقعة، وتولى التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.