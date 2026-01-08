الخميس 08 يناير 2026
محافظات

مصرع سائق في حادث تصادم على الطريق الغربي بالفيوم

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو
لقي سائق سيارة نقل مصرعه على الطريق الغربي بنطاق محافظة الفيوم، في حادث تصادم بين سيارتين نقل، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق، وتمكنت إدارة مرور الفيوم من إزالة آثار الحادث وانتظمت حركة المرور على جانبي الطريق، بعد توقف دام أكثر من ساعتين تم تحويل الطريق خلالها إلى طريق بديل.

تصادم سيارتين نقل على الطريق الغربي بالفيوم

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من غرفة شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل على طريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن السرعة الزائدة أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدا السيطرة على السيارتين، ما أدى إلى تصادمهما بالقرب من دهشور باتجاه أسيوط، وأسفر الحادث عن مصرع  قائد إحدى السيارتين واحتباسه داخل كابينة السيارة، وتمكن أفراد الإسعاف من استخراج الجثة، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف النيابة، وإعادة إدارة مرور الفيوم الحركة من جديد على جانبي الطريق بعد إزالة آثار الحادث.

مصرع طفلين دهستهما سيارة نقل طائشة بالفيوم

بالأسماء، كلب ضال يعقر 3 أطفال في الفيوم

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل إلى النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة العامة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وإعداد تقرير مفصل بأسباب وساعة وتاريخ الوفاة، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي وتقرير إدارة المرور عن الواقعة، وتولى التحقيق.

