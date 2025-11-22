السبت 22 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادثين متفرقين بالفيوم

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو
18 حجم الخط

لقي شخص من الفيوم مصرعه، وأصيب 4 آخرون في حادثين متفرقين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، كما تم نقل المصابين إلى مستشفى مدينة 6 اكتوبر العام لتلقي العلاج، وتمكنت إدارة مرور الفيوم من إزالة آثار الحادثين وانتظم المرور على جانبي الطريقين.

تصادم علي طريق بحيرة قارون

وكان مدير أمن الفيوم اللواء أحمد عزت، تلقي إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث إصطدام دراجة نارية بشجرة، على طريق بحيرة قارون باتجاه قرية كحك، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين أن السرعة الزائدة تسببت في الحادث الذي أسفر عن مصرع شخص، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

انقلاب سيارة ملاكي على طريق الفيوم ـ القاهرة

كما تلقي مدير أمن الفيوم إخطارا آخر من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد  بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي علي طريق القاهرة الفيوم، بالقرب من  مقابر أكتوبر، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف مكان الحادث، وتبين أن الحادث تسبب في  إصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى مدينة 6 أكتوبر العام، لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 11 شخصا في حادثين منفصلين بالفيوم

استقرار الحالة الصحية لقاضٍ أصيب بهبوط خلال جلسة نظر القضايا أمس بالفيوم

وتحرر محضرين بالحادثين، وأحيلا إلى النيابة المختصة وقرر وكيلا النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة وتوليا التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم ادارة مرور الفيوم أصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي طريق الفيوم ـ القاهرة طريق بحيرة قارون غرفة عمليات شرطة النجدة مصرع وإصابة 5 أشخاص مدير أمن الفيوم مستشفى أبشواي المركزي

مواد متعلقة

زاد العقول والقلوب!

حديث العقل والروح، شيرين حلمي يفسر كيف قادت قصة آدم إلى فهم طبيعة الإنسان وضعفه (فيديو)

رقية السادات تكشف تفاصيل الأيام الأخيرة لوالدها قبل حرب أكتوبر

حديث العقل والروح، شيرين حلمي: الشكر كلمة السر في تمكين الإنسان ومواجهة الشيطان (فيديو)

جيش الاحتلال يزعم: حزب الله مستمر في ترميم بناه التحتية من أجل استهدافنا

من قصص القرآن الكريم، رحلة موسى وأهله وتفاصيل ما حدث في وادي طوى

في ذكرى ميلاد سيد الخلق، محمد سيد طنطاوي: بعثة النبي شرف وكرامة للعرب

من قصص القرآن الكريم، حقيقة القرية التي نزلت فيها سورة "يس"

الأكثر قراءة

هيئة الأنفاق تكشف مزايا مترو الإسكندرية الجديد (انفوجراف)

ذبحه وقطع عضو حساس، النيابة تعاين مسرح جريمة مقتل شخص على يد خليجي بالدقهلية

أبرزها مولد فاطمة الزهراء، أهم الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الآخرة

عباقرة ولكن مجهولون، "باديس الصنهاجي" قائد بارع حكم تونس والجزائر بقبضة من حديد

وزارة المالية تعلن بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 بعد 48 ساعة

المهن الموسيقية تحذر: لا شعارات أو ألفاظ خارجة خلال حفلات رأس السنة

تأجيل محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير لـ 25 نوفمبر مع حبسه على ذمة القضية

ترحيل رمضان صبحي لمركز أبو النمرس تمهيدا لحبسه

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

تعرف على سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

سعر القصدير في البورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

هيئة الأنفاق تكشف مزايا مترو الإسكندرية الجديد (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخروج من السجن في المنام وعلاقته بانتهاء الضغوط النفسية

أبرزها مولد فاطمة الزهراء، أهم الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الآخرة

عباقرة ولكن مجهولون، "باديس الصنهاجي" قائد بارع حكم تونس والجزائر بقبضة من حديد

المزيد
الجريدة الرسمية