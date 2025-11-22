مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادثين متفرقين بالفيوم

18 حجم الخط

لقي شخص من الفيوم مصرعه، وأصيب 4 آخرون في حادثين متفرقين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، كما تم نقل المصابين إلى مستشفى مدينة 6 اكتوبر العام لتلقي العلاج، وتمكنت إدارة مرور الفيوم من إزالة آثار الحادثين وانتظم المرور على جانبي الطريقين.

تصادم علي طريق بحيرة قارون

وكان مدير أمن الفيوم اللواء أحمد عزت، تلقي إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث إصطدام دراجة نارية بشجرة، على طريق بحيرة قارون باتجاه قرية كحك، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين أن السرعة الزائدة تسببت في الحادث الذي أسفر عن مصرع شخص، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

انقلاب سيارة ملاكي على طريق الفيوم ـ القاهرة

كما تلقي مدير أمن الفيوم إخطارا آخر من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي علي طريق القاهرة الفيوم، بالقرب من مقابر أكتوبر، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف مكان الحادث، وتبين أن الحادث تسبب في إصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى مدينة 6 أكتوبر العام، لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضرين بالحادثين، وأحيلا إلى النيابة المختصة وقرر وكيلا النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة وتوليا التحقيق.

