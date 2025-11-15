مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في حادثين متفرقين بالفيوم

18 حجم الخط

لقي شخص من الفيوم مصرعه، وأصيب 8 آخرين في حادثين متفرقين، على طرق الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مستشفى أكتوبر العام تحت تصرف جهات التحقيق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج، وتمكنت إدارة مرور الفيوم من إزالة آثار الحادثين وإعادة انتظام حركة المرور.

سيارة مسرعة تدهس شاب

كان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة إخطارا بوقوع حادث على طريق القاهرة ـ الفيوم الصحراوي ويوجد جثة، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين أن سيارة مسرعة صدمت شخصا وفرت هاربة، ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، وتم نقل الجثة إلى مستشفى أكتوبر العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

انقلاب ميكروباص على الطريق الغربي

كما تلقي مدير أمن الفيوم، إخطارا من إدارة تأمين الطرق والمنافذ، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق محافظة الفيوم، ووجود عدد من المصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين أن السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق أفقدته السيطرة على السيارة ما أدى إلى انقلابها في نهر الطريق وتسبب في إصابة 8 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضرين بالواقعتين، وأحيلا إلى النيابة المختصة وقرر وكيلا النيابة، انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادثين، وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وتوليا التحقيق.

