إحباط محاولة تهريب 2.7 طن أسمدة زراعية مدعمة للسوق السوداء بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على محال بيع الأسمدة والمبيدات الزراعية، بهدف السيطرة على الأسمدة المتداولة ومنع تهريب السماد المدعم إلى السوق السوداء، أو طرح أسمدة مجهولة المصدر للتداول، وشارك في الحملة قسم مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك.

نتائج الحملة علي محال بيع الاسمدة

وقال المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن حملة مديرية تموين الفيوم تمكنت من ضبط سيارة ربع نقل محملة بـ 2.7 طن أسمدة زراعية خاصة  بوزارة الزراعة عبارة عن 54 شيكارة سماد زراعي 33.5% أزوت محظور تداوله بالأسواق خارج المنافذ الخاصة بوزارة الزراعة، كانت معدة للبيع في السوق السوداء، وتم التحفظ على السيارة وقائدها والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم وتم العرض على الأجهزة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات والقانونية.

تكثيف الحملات على الأسواق 

واكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية بالمراكز بتكثيف الحملات على المخابز البلدية والسياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجردارصدة لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

ضبط لحوم ودواجن غير صالحة في حملة تموينية بالجيزة

ضبط نصف طن سماد مهرب، تحرير 53 مخالفة في حملة تموينية بالفيوم

كما تم التشديد على تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر.

