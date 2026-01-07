جهود أمنية مكثفة لكشف غموض مقتل عجوز في ظروف غامضة بالفيوم

18 حجم الخط

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم جهودها لكشف غموض حادث العثور على جثة عجوز عثر عليها داخل منزلها، بشارع الزهيري بمدينة سنورس، وعليها آثار اعتداء، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي ، تحت تصرف جهات التحقيق.

تفاصيل العثور على جثة عجوز في ظروف غامضة

كان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، ببلاغ من أهالي شارع الزهيري، بالعثور على جثة سيدة عجوز داخل منزلها، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني بمحيط المنزل، وبالفحص والمعاينة، تبيّن أن الجثة يظهر عليها آثار اعتداء واضحة، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت التحقيق، وتواصل الأجهزة الأمنية تكثيف جهودها لكشف غموض الحادث لتحديد وضبط مرتكبيه في حال ثبوت شبهة جنائية.

قرارات النيابة العامة

وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة سنورس، وتم العرض علي النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وإعداد تقرير عن أسباب وساعة وتاريخ الوفاة، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولي التحقيق.

عقوبة القتل العمد

يذكر أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا، وثانيهما أن تكون الوسيلة في القتل ما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى القتل هنا عمد، لأن الوسيلة المستخدمة لا تقتل في الغالب".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).



وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة".

