الأربعاء 07 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جهود أمنية مكثفة لكشف غموض مقتل عجوز في ظروف غامضة بالفيوم

مديرية أمن الفيوم،
مديرية أمن الفيوم، فيتو
18 حجم الخط

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم جهودها لكشف غموض حادث العثور على جثة عجوز عثر عليها داخل منزلها، بشارع الزهيري بمدينة سنورس، وعليها آثار اعتداء، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي ، تحت تصرف جهات التحقيق.

 

تفاصيل العثور على جثة عجوز في ظروف غامضة

كان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، تلقي  إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، ببلاغ  من أهالي شارع الزهيري،  بالعثور على جثة سيدة عجوز داخل منزلها، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني بمحيط المنزل، وبالفحص والمعاينة، تبيّن أن الجثة يظهر عليها آثار اعتداء واضحة، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت التحقيق، وتواصل الأجهزة الأمنية تكثيف جهودها لكشف غموض الحادث لتحديد وضبط مرتكبيه في حال ثبوت شبهة جنائية.

قرارات النيابة العامة

وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة سنورس، وتم العرض علي النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وإعداد تقرير عن أسباب وساعة وتاريخ الوفاة، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولي التحقيق.

 

عقوبة القتل العمد

يذكر أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا، وثانيهما أن تكون الوسيلة في القتل ما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى القتل هنا عمد، لأن الوسيلة المستخدمة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

استنفد درجات التقاضي، تنفيذ حكم الإعدام في قاتل طفل بالفيوم

إصابة شخصين، الحماية المدنية بالفيوم تخمد حريقين بمنزل ريفي وفندق بقرية تونس


وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الاجهزة الامنية بمحافظة الفيوم الأجهزة الأمنية أجهزة الأمن العثور على جثة سيدة غرفة عمليات شرطة النجدة ب غرفة عمليات شرطة النجدة محافظة الفيوم مستشفي سنورس المركزي مركز شرطة سنورس مدير أمن الفيوم

مواد متعلقة

شينخوا: بعد 80 عاما يجب على العالم حماية النظام الدولي عقب معارك وانتصار الحرب العالمية الثانية

وزير الشئون الخارجية والنقل الأسبق بالسودان لـ فيتو: أزمتنا عمرها 70 عامًا.. نرحب بالاستعمار الصيني.. ونرفض مساعدات الغرب وأمريكا

سوزي الجنيدي تحاور مساعد وزير الخارجية للمناخ والبيئة والتنمية المستدامة.. السفير وائل أبو المجد: مصر تعاني من ارتفاع منسوب البحر.. والزراعة أبرز القطاعات المتأثرة بالتغير المناخي

رئيس جماعة السينما الفلسطينية يحيى بركات: الإبادة الصهيونية نهج متواصل منذ اللحظة الأولى للاحتلال.. ونعيش مرحلة "العري الكامل للاحتلال" الذي ينفذ "مجزرة القرن" على مرأى ومسمع من العالم

الاستعلامات في رصد تحليلي: مئات الملايين تابعوا افتتاح المتحف في أوسع تغطية لحدث ثقافي

أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع الذهب واستقرار الدولار.. خفض سعر الفائدة الأمريكية.. إصدار طوابع بريد وعملات تذكارية لافتتاح المتحف المصري الكبير.. ومد فترة تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

الأمن المائي المصري في مرمى الخطر.. السفير أحمد حجاج: إثيوبيا تمارس سياسة فرض الأمر الواقع وتضر بالاستقرار الإقليمي.. منى عمر: فتح توربينات سد النهضة دون تنسيق فضح غياب الإدارة الرشيدة لدى أديس أبابا
ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب والكاميرون في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الخميس

منتخب مصر يرد على إمكانية توقيع عقوبة ضد حسام حسن بسبب جماهير المغرب

ارتفاع سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

كاف يستعرض 22 هدفا في دور الـ16 لأمم أفريقيا (فيديو)

الجيش الأمريكي يحتجز ناقلة نفط مرتبطة بفنزويلا في شمال المحيط الأطلسي

سابقة خطيرة، قوات أمريكية تنفذ إنزالا جويا على ناقلة نفط روسية بالمحيط الأطلسي (صور)

الليلة، عرض آخر 3 حلقات من مسلسل لا ترد ولا تستبدل

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

بزيادة 5 جنيهات، ارتفاع جديد في أسعار الكتاكيت واستقرار البط ببورصة الدواجن

سعر كيلو الأرز بالسوق المحلية اليوم الأربعاء

امتيازات يتمتع بها عضو مجلس النواب وفقًا للقانون

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية يوضح حكم استخدام الذكاء الاصطناعي في تجسيد الذات الإلهية

تفسير رؤية الكنس في المنام وعلاقتها بالتغلب على الصعوبات

علي جمعة يكشف سر آية تسببت في اضطراب صحابة رسول الله عند نزولها

المزيد
الجريدة الرسمية