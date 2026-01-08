جنايات الفيوم تؤجل محاكمة شاب متهم بالابتزاز الإلكتروني إلى أبريل المقبل

18 حجم الخط

عقدت محكمة جنايات الفيوم ، في جلستها المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة المستشار ياسر محرم، ثالث جلسات محاكمة "هشام. م.ك"، لاتهامه بتهديد وابتزاز خطيبته السابقة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وقررت تأجيل نظر القضية إلى شهر أبريل المقبل، وكانت المحكمة في ثاني جلسات محاكمة المتهم في أواخر يوليو من العام المنصرم، قد أحالت المتهم إلى مستشفى الأمراض النفسية تحت الملاحظة، وانتظار التقرير الطبي.

أحداث القضية

تعود تفاصيل الواقعة إلى منتصف يناير من العام المنصرم ، عندما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على "هشام.م.ك "متهم بالتشهير بخطيبته السابقة، وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما فسخت الخطوبة من ناحيتها، واستمر تهديده لها مدة زادت على خمس سنوات.

وكانت قد تعرضت "منار" على مدار 5 سنوات لتهديدات مستمرة وتشهير وابتزاز من"هـ. م. ك. ح" من محافظة الفيوم، ووصل الأمر أنه استأجر بلطجية لتهديدها، وحرك العديد من القضايا الكيدية التي تم حفظها.

عقوبة الابتزاز الإلكتروني

وتنص المادة 375 مكرر على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه.

ويشمل النص أيضًا إرغام الضحية على القيام بعمل أو الامتناع عنه أو تعطيل تنفيذ القوانين أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام متى كان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تعريض حياته للخطر ويعكس النص توازنًا بين تجريم الأفعال التي تخل بالأمن النفسي للمجني عليه وبين احترام حرية التعبير طالما لم يتجاوز حد التهديد مع شرط عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر.

