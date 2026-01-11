18 حجم الخط

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية والرصد الزلزالي في العراق، في بيان صادر عنها اليوم الأحد أنها سجلت هزة أرضية مساء اليوم بقوة 4.7 درجة دون تسجيل إصابات، على الحدود العراقية - الإيرانية شمال شرقي محافظة البصرة.

زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب العراق

وجاء في بيان الهيئة: "سجلنا هزة أرضية مساء اليوم الأحد على الحدود العراقية - الإيرانية تبعد مسافة 60 كم شمال شرقي محافظة البصرة، بلغت قوتها 4.7 درجة".

وأوضح البيان أنه تم الشعور بالهزة في محافظة البصرة والمناطق المحيطة بها.

ولم يعلن عن تسجيل إصابات، لكنها أهابت بالمواطنين الالتزام بالتحذيرات المتبعة.

وتعد محافظة البصرة من كبرى المحافظات العراقية الغنية بالنفط الخام، وتضم حقولا عملاقة ونشاطا كبيرا في مجال الإعمار والبناء، أبرزها بناء ميناء الفاو الكبير وموانئ جديدة لتصدير النفط الخام ومنشآت ضخمة أخرى.

زلزال يضرب بيروت

وفي وقت سابق من اليوم الأحد أفاد المركز اللبناني للجيوفيزياء، بأن هزة أرضية بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر ضربت العاصمة اللبنانية بيروت، وقد شعر السكان بالهزة من دون الإبلاغ عن أي أضرار.

ووفق المركز اللبناني للجيوفيزياء، فقد وقعت الهزة منتصف هذه الليلة، وحدد موقعها في البحر الأبيض المتوسط على بعد نحو 50 كيلومتر من الشاطئ اللبناني، وقد شعر بها سكان بيروت خصوصا وعدد من المناطق اللبنانية.

من جهة أخرى، أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، بأن شدة الهزة الأرضية بلغت 4.1، على مقياس ريختر.

وقد وقعت على عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض، عند الساعة 12.50 بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، شعر سكان الساحل السوري والساحل اللبناني بالهزة، وخصوصا سكان بيروت، فيما لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار.

