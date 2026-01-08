أخبار الاقتصاد اليوم: الذهب يرتفع بشكل مفاجئ في الصاغة.. تراجع البطالة في منطقة اليورو إلى 6.3%.. وتكريم حسام هيبة بعد انتهاء فترة رئاسته لهيئة الاستثمار

18 حجم الخط

أخبار الاقتصاد اليوم ، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

اخر تطورات اسعار الذهب اليوم

ارتفع سعر جرام الذهب، بشكل مفاجئ خلال حركة تعاملات اليوم الخميس 8 يناير 2026، بنحو 35 جنيها، وسط متابعة مستمرة يقدمها موقع “فيتو” لآخر مستجدات سوق الصاغة وفق التحديثات المحلية.

الذهب كأصل استثماري مهم

حيث يعد الذهب أحد أبرز وسائل الادخار والاستثمار، إذ يفضله الأفراد كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.

وتتعدد أشكال الذهب المتداولة في السوق المحلية بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات، فيما تتحدد أسعاره بمجموعة من العوامل، أهمها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وحركة العرض والطلب.

سعر الذهب

مكانة الذهب في السوق المصرية

يحظى الذهب بقيمة خاصة لدى الأغلبية، فهو ليس مجرد مصدر للزينة فقط، بل وسيلة فعالة للادخار وأداة استثمارية آمنة، خصوصًا مع تزايد التحديات الاقتصادية.

ودفع ارتفاع التضخم الكثير من المواطنين إلى شراء الذهب للحفاظ على قيمة أموالهم وتحقيق قدر من الاستقرار المالي.

تعرف على آخر تطورات أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 24: سجل نحو 6788 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 21 : بلغ نحو 5970 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18: وصل إلى 5120 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب: سجل 47820 جنيهًا في محلات الصاغة.

أبرز أنواع الذهب المتداولة في مصر

-المشغولات الذهبية: غالبًا ما تصنع من عيار 21 و18، وتستخدم للزينة والهدايا.

-السبائك الذهبية: ذهب خام يفضلها المستثمرون.

-الجنيهات الذهبية: وزنها 8 جرامات من عيار 21، وتُستخدم في الادخار والاستثمار.

سعر الذهب اليوم

الذهب عالميا واتجاهات الأسواق في 2026

كما يتوقع محللون اقتصاديون أن يشهد سوق الذهب العالمي خلال عام 2026 حالة من التقلبات المستمرة، مدفوعة بالسياسات النقدية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية في عدة مناطق حول العالم، ويظل الذهب مرشحًا للحفاظ على مكانته كأحد أهم الأصول الدفاعية التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات عدم اليقين، خصوصًا مع احتمالات تذبذب أسعار الفائدة العالمية واستمرار التحديات الاقتصادية.

عوامل تؤثر في السعر العالمي وانعكاسها على السوق المصرية

أي تغييرات في السعر العالمي للأوقية ستنعكس بشكل مباشر على السوق المصرية، نظرًا لارتباط سعر الذهب في مصر بالسوق الدولي وسعر صرف الدولار، وفي حال استمرار الضغوط التضخمية عالميًّا، أو اتجاه البنوك المركزية إلى سياسات توسعية، فمن المتوقع أن يدعم ذلك ارتفاع سعر الأوقية، وهو ما سيؤدي إلى موجة جديدة من التحركات السعرية داخل السوق المحلية، سواء في المشغولات أو السبائك والجنيهات الذهبية.

اسعار الذهب اليوم

تأثير الأسعار العالمية على قرارات الاستثمار والادخار في مصر

جدير بالذكر أنه مع أي صعود عالمي في أسعار الذهب، فمن المرجح أن يتزايد الاهتمام بالذهب كأداة ادخار واستثمار بديلة، خصوصًا في ظل عدم استقرار أسواق العملات والأصول الأخرى، ويؤدي ذلك عادة إلى ارتفاع الطلب المحلي على السبائك والجنيهات تحديدًا، مما يعزز اتجاه الأسعار للصعود داخل السوق المصرية حتى وإن كانت وتيرة الارتفاع العالمي محدودة، هذا التفاعل بين السعر العالمي والطلب المحلي قد يجعل عام 2026 عامًا نشطًا وحيويًا في سوق الذهب المصري .

5 ملايين جنيه حصيلة البيع بجلسة مزاد اليوم لسيارات جمارك القاهرة والإسكندرية والسلوم

أقامت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك الإسكندرية برئاسة نصر الدين حامد بالتنسيق مع الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك القاهرة والهيئة العامة للخدمات الحكومية، جلسة بيع بالمزاد العلني اليوم الخميس الموافق ٨ يناير ٢٠٢٦، بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة، لبيع عدد ١٣١ من لوطات السيارات المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بجمارك القاهرة والإسكندرية والسلوم.

البيع النهائى لعدد ١٠ لوطات سيارات

وخلال هذه الجلسة تم البيع النهائي لعدد ١٠ لوطات سيارات جمرك القاهرة بمبلغ ٢ مليون و٩٢٩ ألف جنيه، والبيع النهائى لعدد ٧ لوطات سيارات جمرك الإسكندرية بمبلغ مليون و١٥٧ ألف جنيه، وبيع عد ٤ لوط سيارات لجمرك السلوم بمبلغ مليون و٦٨٨ ألف جنيه.

وبلغ إجمالي عدد لوطات السيارات المباعة ٢١ لوط بمبلغ إجمالي ٥ ملايين و٧٧٤ ألف جنيه.

جاء ذلك تنفيذًا للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

تراجع البطالة في منطقة اليورو إلى 6.3% في نوفمبر

انخفض معدل البطالة في منطقة اليورو انخفاضًا طفيفًا في نوفمبر، ليصل إلى 6.3%، مقارنة بـ 6.4% في الشهر السابق، ولكنه ارتفع مقارنة بالعام الماضي، إذ بلغ 6.2%، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق، وفقًا لبيانات المكتب الإحصائي الأوروبي «يوروستات».

معدل البطالة في منطقة اليورو

على مستوى الاتحاد الأوروبي، بلغ معدل البطالة 6% في نوفمبر، وهو معدل مستقر مقارنة بشهر أكتوبر، ولكنه أعلى من نسبة 5.8% المسجلة في الشهر نفسه من عام 2024.

مقارنة بشهر أكتوبر، انخفضت البطالة بمقدار 97 ألفًا في الاتحاد الأوروبي، وبمقدار 71 ألفًا في منطقة اليورو، بينما ارتفعت مقارنة بشهر نوفمبر من العام الماضي بمقدار 416 ألفًا في الاتحاد الأوروبي، وبمقدار 253 ألفًا في منطقة اليورو.

العاطلين عن العمل في الاتحاد الأوروبي

بلغ إجمالي عدد العاطلين عن العمل في الاتحاد الأوروبي 13.2 مليون شخص في الشهر قبل الأخير من العام، بينهم 10.9 مليون شخص في منطقة اليورو.

سجلت إسبانيا 10.4%، وفنلندا 10% والسويد 9% أعلى معدلات البطالة على مستوى الدول، في المقابل، سُجلت أدنى معدلات البطالة في مالطا 3.1% وبولندا وجمهورية التشيك 3.2% لكل منهما وبلغاريا 3.5%.

بلغ معدل البطالة بين النساء في الاتحاد الأوروبي 6.2%، وبين الرجال 5.8%، وكلاهما مستقر مقارنة بالشهر السابق. أما في منطقة اليورو، فقد بلغ معدل البطالة بين النساء 6.5%، بانخفاض عن 6.6% في أكتوبر، وبين الرجال 6.1%، وهو معدل مستقر مقارنة بالشهر السابق.

بطالة الشباب في منطقة اليورو

فيما يتعلق ببطالة الشباب، بلغ عدد العاطلين عن العمل دون سن 25 عامًا في الاتحاد الأوروبي 2.9 مليون شخص في نوفمبر، بينهم 2.3 مليون في منطقة اليورو.

مقارنة بشهر أكتوبر، انخفضت بطالة الشباب بمقدار 44 ألفًا في الاتحاد الأوروبي، وبمقدار 42 ألفًا في منطقة اليورو. مقارنة بشهر نوفمبر 2024، ارتفع معدل البطالة بين الشباب بمقدار 24 ألفًا في الاتحاد الأوروبي و11 ألفًا في منطقة اليورو.

ثبات الدولار الكندي في مصر وسط ترقب تحركات الأسواق

سعر الدولار الكندي، واصل سعر الدولار الكندى أمام الجنيه استقراره بـ البنك المركزي المصري، خلال حركة تعاملات اليوم الخميس 8 يناير 2026، وتستعرض "فيتو" سعر الدولار الكندي مقابل الجنيه في البنوك المصرية، في تحديث لحظي للأسعار على مدار الساعة.

سعر الدولار الكندي

سعر الدولار الكندى في البنك المركزي

34.03 جنيه للشراء.

34.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندى في بنك مصر

34 جنيه للشراء.

34.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندى في البنك الأهلي المصرى

34 جنيه للشراء.

34.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندى في بنك قطر

34 جنيه للشراء.

34.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندى في بنك كريدى أجريكول

34 جنيه للشراء.

34.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي

الدولار الكندي هو العملة الرسمية في كندا

يمكن القول ان الدولار الكندي هو العملة الرسمية في كندا، ويعد من أكثر العملات تداولا في الأسواق العالمية، يتم استخدامه في جميع أنحاء كندا، وهو العملة الرئيسية في الاقتصاد الكندي، ويطلق عليه أحيانا "Loonie" نسبة إلى صورة طائر "اللووني" التي تظهر على العملة النقدية من فئة الدولار الواحد، كما يتم تداوله عبر أسواق الصرف العالمية ويعتبر واحدا من أكثر العملات استقرارا مقارنة بالعديد من العملات الأخرى، مما يجعله ملاذا آمنا في فترات عدم الاستقرار الاقتصادي.

العوامل المؤثرة في سعر الدولار الكندي

كما يؤثر سعر الدولار الكندي بشكل كبير على الاقتصاد الكندي وعلى العلاقات التجارية الدولية. أهم العوامل التي تحدد قيمته تشمل أسعار النفط العالمية، حيث أن كندا تعد من أكبر منتجي النفط في العالم، تحركات أسعار النفط تؤثر بشكل مباشر على قيمة الدولار الكندي، لأنه يمثل جزءًا كبيرا من صادرات البلاد، بالإضافة إلى ذلك، تلعب السياسة النقدية لبنك كندا دورا كبيرا في التأثير على قيمة الدولار، حيث يتبع البنك سياسة رفع أو خفض أسعار الفائدة لتوجيه الاقتصاد في اتجاهات معينة.

سعر الدولار الكندي



حركة تداول الدولار الكندي في الاقتصاد العالمي

يعتبر الدولار الكندي من العملات القوية التي يتم تداولها بشكل كبير في أسواق الفوركس يتم تحديد قيمته عبر السوق العالمي، حيث يتأثر بتقلبات السوق المالي والعوامل الاقتصادية مثل التضخم، البطالة، والنمو الاقتصادي، كما يعتبر الدولار الكندي أداة هامة للمستثمرين الذين يسعون للاستفادة من تقلبات أسواق السلع، خصوصًا النفط، من خلال ارتباطه الوثيق بأسواق الطاقة، يتحرك الدولار الكندي في تزامن مع تحركات أسعار النفط، ولهذا فهو يتمتع بحساسية كبيرة تجاه الأحداث الجيوسياسية التي تؤثر على هذه الأسواق.

سعر الدولار الكندي



الدولار الكندي في الأسواق المالية العالمية

جدير بالذكر يعتبر الدولار الكندي واحدا من العملات الاحتياطية في العالم، على الرغم من أن الدولار الأمريكي يظل الأكثر استخداما عالميًا في ظل التطورات الاقتصادية العالمية، يظل الدولار الكندي يتمتع بثقة كبيرة لدى المستثمرين نظرا لاستقرار الاقتصاد الكندي ومصداقية السياسة النقدية، ويمكن ملاحظة أن الدولار الكندي يعكس أداء الاقتصاد الكندي في سياق أوسع، حيث يستخدمه المستثمرون للتحوط ضد تقلبات أسواق النفط أو لتحقيق أرباح من تحركات أسعار السلع العالمية، وبالرغم من أن الدولار الأمريكي يتصدر أسواق العملات، إلا أن الدولار الكندي يحتل مكانة بارزة في أسواق الفوركس.

أسعار الخردة في السوق المحلية بختام تعاملات اليوم الخميس 8- 1- 2026

أسعار الخردة، شهدت أسعار الخردة، حالة من الاستقرار في الأسواق المحلية، لدى تجار الخردة وساحات التجميع، مساء اليوم الخميس الموافق 8 يناير 2026 وسط ثبات نسبي في أسعار المعادن عالميًّا.

وتستعرض “فيتو” أسعار الخردة بمختلف أنواعها في الأسواق المصرية.

أسعار الحديد الخردة في مصر اليوم

سجل سعر الحديد الخردة الخليط 18 جنيها للكيلو، وحوالي 18000 جنيه للطن.

أسعار الحديد الخردة المميز

سجل سعر الحديد الخردة المميز 20 جنيها للكيلو، وحوالي 20000 جنيه للطن.

أسعار الألومنيوم الخردة اليوم

يتراوح سعر الألومنيوم الخردة من 66 إلى 98 جنيها للكيلو، ويبلغ سعر الطن حوالي 108 آلاف جنيه

أسعار الصاج الخردة

يتراوح سعر الصاج الخردة من 15 إلى 17 جنيها للكيلو، وحوالي 16000 جنيه للطن.

أسعار الصفيح الخردة

يتراوح سعر الصفيح الخردة من 16 إلى 18 جنيها للكيلو، وحوالي 16000 جنيه سعر الطن.

أسعار البلاستيك الخردة

يتراوح سعر البلاستيك الخردة من 19 إلى 30 جنيها للكيلو حسب الجودة.

الخردة وأهميتها في السوق

تعد الخردة من أهم الموارد الاقتصادية التي تعتمد عليها الصناعات الثقيلة، حيث يتم إعادة تدويرها واستخدامها في إنتاج الحديد والصلب والمعادن المختلفة، مما يساهم في تقليل الاستيراد ودعم الصناعة المحلية، وتشمل الخردة أنواعًا متعددة مثل خردة الحديد، النحاس، الألومنيوم، والرصاص، وتختلف أسعارها حسب الجودة والنوع وحالة السوق.

أنواع الخردة المتداولة

تنقسم الخردة في السوق المصرية إلى عدة أنواع رئيسية، من أبرزها:

خردة الحديد:

وتعد الأكثر تداولًا، وتشمل خردة المصانع، وخردة المباني القديمة، وخردة الأجهزة المنزلية.

خردة النحاس:

وتعتبر من أعلى أنواع الخردة سعرًا، وتنقسم إلى نحاس أحمر ونحاس أصفر، وتدخل في الصناعات الكهربائية والميكانيكية.

خردة الألومنيوم:

وتشمل علب المشروبات، وأجزاء السيارات، والنوافذ، وتتميز بخفة وزنها وسهولة إعادة تدويرها.

خردة الرصاص:

وتستخدم بشكل أساسي في صناعة البطاريات وبعض الصناعات الثقيلة.

العوامل المؤثرة على أسعار الخردة

تتأثر أسعار الخردة بعدة عوامل، من أهمها:

أسعار المعادن عالميا

سعر صرف العملات

حجم المعروض في السوق

الطلب من المصانع

تكاليف النقل والتجميع

الخردة ودورها في الاقتصاد

يذكر أن تجارة الخردة تلعب دورا مهما في دعم الاقتصاد، حيث توفر فرص عمل لآلاف العمال، وتساعد في الحفاظ على البيئة من خلال إعادة التدوير وتقليل المخلفات، كما تساهم في ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات الناتجة عن استخراج المعادن الخام.

عضو في الفيدرالي الأمريكي: نحتاج لخفض أسعار الفائدة 150 نقطة خلال 2026

قال ستيفن ميران، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إنه يتطلع إلى خفض أسعار الفائدة بنحو 150 نقطة أساس خلال عام 2026، بهدف تعزيز سوق العمل.

توقعات خفض الفائدة في 2026

ووصف ميران السياسة النقدية الحالية بأنها «مقيدة»، معتبرا أن التضخم الأساسي يدور على الأرجح حول 2.3%، ما يتيح لمسئولي الاحتياطي الفيدرالي مساحة إضافية لمواصلة خفض الفائدة.

وقال في مقابلة مع «بلومبرج تلفزيون» ضمن برنامج «سيرفيلانس»، الخميس: «أتطلع إلى خفض بنحو نقطة ونصف مئوية، ويعود ذلك بدرجة كبيرة إلى رؤيتي للتضخم. فالتضخم الأساسي يتحرك ضمن هامش قريب جدًا من مستهدفنا، وهو مؤشر جيد على المسار المتوسط الأجل للتضخم الكلي».

انقسام أعضاء الفيدرالي حول خفض الفائدة

ولا يزال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي منقسمين بشأن حجم خفض الفائدة هذا العام، بعد أن خفّضوا المعدلات بإجمالي 75 نقطة أساس خلال اجتماعاتهم الثلاثة الأخيرة، ويميل عدد متزايد منهم إلى الإبقاء على الفائدة دون تغيير إلى أن تتوافر بيانات إضافية بشأن التضخم وسوق العمل.

وفي توقعات عام 2026، أظهر متوسط تقديرات صانعي السياسات خفضا بمقدار 25 نقطة أساس فقط، في حين يتوقع المستثمرون ما لا يقل عن خفضين.

وكان ميران، دعا إلى خفض قوي للفائدة منذ سبتمبر، عندما حصل على إجازة من منصبه كرئيس لمجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، لتولي عضوية مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، وهي الولاية التي تنتهي هذا الشهر. وقال: «هناك نحو مليون أميركي بلا وظائف، ويمكنهم العمل من دون التسبب في تضخم غير مرغوب فيه».

أدنى من المستوى المحايد

وجدد ميران تأكيده أن الموقف الحالي للسياسة النقدية لا يزال أعلى بكثير من تقديره للمستوى المحايد، أي المستوى الذي لا يحفز الاقتصاد ولا يقيّده. غير أن وصفته للسياسة في 2026 ستقود، بحسب رأيه، إلى خفض الفائدة إلى ما دون هذا المستوى.

وعند سؤاله عن ذلك، قال إن هذا التوجه مبرر لأن الاحتياطي الفيدرالي أبقى الفائدة مرتفعة دون داع لفترة طويلة، مضيفا أنه لو لم نبقي السياسة مشددة أكثر من اللازم خلال العام الماضي تقريبا، لما كانت هناك حاجة لتقديم هذا القدر من التيسير.

وأشار ميران إلى أن مستقبله في البنك المركزي لا يزال غير واضح بعد انتهاء ولايته. ويتوقع كثير من المراقبين أن يستغل الرئيس الأمريكي المقعد الحالي لميران لتعيين مرشحه لرئاسة مجلس المحافظين، كما قد يفتح مقعدا آخر إذا غادر جيروم باول الاحتياطي الفيدرالي بعد انتهاء ولايته كرئيس في مايو.

وزير الاستثمار يكرم حسام هيبة لانتهاء فترة رئاسته للهيئة العامة للمناطق الحرة

كرم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسام هيبة الرئيس التنفيذي السابق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمناسبة انتهاء فترة عمله وذلك بحضور المهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي الجديد للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبحضور قيادات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورؤساء الهيئات التابعة للوزارة.

ووجه المهندس حسن الخطيب الشكر لحسام هيبة، مؤكدًا أنه قدم كل الجهود المخلصة طيلة فترة توليه رئاسة الهيئة وقام بجهود كبيرة لحل مشكلات المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم والعمل على ملفات التحول الرقمي.

وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الهيئة تشهد تسليم وتسلم حضاري في وجود القيادة السابقة والحالية، وهو ما يؤكد التعاون والرغبة في استكمال ما تم من جهود مخلصة ومواصلة الإصلاحات التي تمت طيلة الفترة الماضية.

وأوضح الوزير أن هناك العديد من الملفات التي سيعمل عليها المهندس محمد الجوسقي خلال الفترة القادمة لمواصلة الإصلاحات، مؤكدًا أنه سيتابع بشكل يومي عمل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومقترحات تطوير العمل بها.

ومن جانبه، أعرب هيبة عن اعتزازه بالتكريم، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجازات جاء ثمرة العمل الجماعي والتعاون المستمر بين فرق العمل بالهيئة وكافة الجهات المعنية، متمنيًا دوام التوفيق والنجاح للهيئة في المرحلة المقبلة.

بدوره أكد المهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على حرصه مواصلة جهود الإصلاح والتطوير والتحديث بالهيئة والتعاون مع جميع العاملين بها، وكذا حرصه على الإستماع لكل المقترحات التي تهدف لتطوير منظومة العمل.

يأتي هذا التكريم في إطار حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تقدير القيادات التي أسهمت بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال في مصر.

