انخفاض مفاجئ في طلبات إعانات البطالة الأمريكية وصمود سوق العمل رغم التحديات

18 حجم الخط

سجلت طلبات إعانات البطالة الأسبوعية الجديدة في الولايات المتحدة انخفاضًا مفاجئًا، وصل إلى أدنى مستوى لها في شهر، في إشارة إلى صمود جزئي لسوق العمل رغم التحديات.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية، التي نشرت اليوم الأربعاء، قبل موعدها بيوم واحد بسبب عطلة رأس السنة، تراجع الطلبات الأولية بمقدار 16 ألفًا خلال الأسبوع المنتهي في 27 ديسمبر.

وبلغ العدد الإجمالي 199 ألف طلب، مقابل توقعات اقتصادية كانت تشير إلى 220 ألف طلب.

على الرغم من هذا الانخفاض الإيجابي في الطلبات الأسبوعية، لا يزال المشهد العام لسوق العمل يثير القلق، فقد ارتفع معدل البطالة في نوفمبر إلى 4.6%، وهو الأعلى منذ أربع سنوات، وتشير التقديرات إلى استقراره عند هذا المستوى في ديسمبر.

عوامل مؤثرة وسوق متباطئ

يخضع سوق العمل الأمريكي لتأثيرات متضاربة، فمن ناحية، تظهر الطلبات الأسبوعية مرونة، ومن ناحية أخرى يكاد التوظيف يتوقف وفقًا لوصف المحللين.

وساهمت عوامل مثل الرسوم الجمركية وتشديد سياسات الهجرة في التأثير على العرض والطلب في السوق.

وأظهرت البيانات أيضا انخفاض عدد المستفيدين المستمرين من الإعانات بعد الأسبوع الأول، بمقدار 47 ألف شخص، ليصل إلى نحو 1.866 مليون شخص.

تراجع الثقة في سوق العمل

تتوافق هذه المؤشرات مع نتائج استطلاعات رأي المستهلكين التي تشير إلى تراجع الثقة في سوق العمل لأدنى مستوى منذ أوائل 2021.

كما أن الاحتياطي الفيدرالي يتابع عن كثب اتجاهات التوظيف والتضخم لتحديد مسار السياسة النقدية، بعد خفض أسعار الفائدة مؤخرا.

ومن المقرر أن تعلن وزارة العمل التقرير الشهري الكامل عن التوظيف في ديسمبر في 9 يناير، وهو ما سيوفر صورة أوضح لمصير سوق العمل الأمريكي في نهاية العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.