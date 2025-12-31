الأربعاء 31 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

انخفاض مفاجئ في طلبات إعانات البطالة الأمريكية وصمود سوق العمل رغم التحديات

إعانات البطالة الأمريكية
إعانات البطالة الأمريكية
18 حجم الخط

سجلت طلبات إعانات البطالة الأسبوعية الجديدة في الولايات المتحدة انخفاضًا مفاجئًا، وصل إلى أدنى مستوى لها في شهر، في إشارة إلى صمود جزئي لسوق العمل رغم التحديات.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية، التي نشرت اليوم الأربعاء، قبل موعدها بيوم واحد بسبب عطلة رأس السنة، تراجع الطلبات الأولية بمقدار 16 ألفًا خلال الأسبوع المنتهي في 27 ديسمبر.

وبلغ العدد الإجمالي 199 ألف طلب، مقابل توقعات اقتصادية كانت تشير إلى 220 ألف طلب.

على الرغم من هذا الانخفاض الإيجابي في الطلبات الأسبوعية، لا يزال المشهد العام لسوق العمل يثير القلق، فقد ارتفع معدل البطالة في نوفمبر إلى 4.6%، وهو الأعلى منذ أربع سنوات، وتشير التقديرات إلى استقراره عند هذا المستوى في ديسمبر.

 

عوامل مؤثرة وسوق متباطئ

يخضع سوق العمل الأمريكي لتأثيرات متضاربة، فمن ناحية، تظهر الطلبات الأسبوعية مرونة، ومن ناحية أخرى يكاد التوظيف يتوقف وفقًا لوصف المحللين.

وساهمت عوامل مثل الرسوم الجمركية وتشديد سياسات الهجرة في التأثير على العرض والطلب في السوق.

وأظهرت البيانات أيضا انخفاض عدد المستفيدين المستمرين من الإعانات بعد الأسبوع الأول، بمقدار 47 ألف شخص، ليصل إلى نحو 1.866 مليون شخص.

 

تراجع الثقة في سوق العمل

تتوافق هذه المؤشرات مع نتائج استطلاعات رأي المستهلكين التي تشير إلى تراجع الثقة في سوق العمل لأدنى مستوى منذ أوائل 2021.

كما أن الاحتياطي الفيدرالي يتابع عن كثب اتجاهات التوظيف والتضخم لتحديد مسار السياسة النقدية، بعد خفض أسعار الفائدة مؤخرا.

طلبات إعانات البطالة الأمريكية تهبط إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف أبريل

طلبات إعانات البطالة الأمريكية تسجل 232 ألفا وسط توقف التقارير

ومن المقرر أن تعلن وزارة العمل التقرير الشهري الكامل عن التوظيف في ديسمبر في 9 يناير، وهو ما سيوفر صورة أوضح لمصير سوق العمل الأمريكي في نهاية العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البطالة إعانات البطالة معدل البطالة الإغلاق الحكومي الفيدرالي التضخم سوق العمل أسعار الفائدة الرسوم الجمركية

مواد متعلقة

طلبات إعانات البطالة الأمريكية تهبط إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف أبريل

طلبات إعانات البطالة الأمريكية تسجل 232 ألفا وسط توقف التقارير

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الخميس

موعد مباراة الكاميرون وموزمبيق في كأس الأمم الإفريقية والقناة الناقلة

رئيس الوزراء يستعرض آليات تعظيم موارد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

السيسي يؤكد أهمية دور التعليم والمساجد والكنائس والإعلام في مواجهة التحديات

رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين 3 مساعدين لرئيس هيئة الرقابة المالية

موعد عرض الحلقة 4 من مسلسل "ليل" على منصة شاهد

القبض على سائق سيارة ربع نقل دهس شخصا في الزقازيق (فيديو)

أمم إفريقيا 2025، التشكيل الرسمي لمباراة السودان ضد بوركينا فاسو

خدمات

المزيد

ما الحد الائتماني لإصدار بطاقات بنك مصر بضمان مصرف آخر؟

أسعار الخردة في السوق المحلية اليوم الأربعاء

الفضة تهوي بأكثر من 8% والذهب يتأرجح

تعرف على سعر السكر اليوم

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية يوضح حكم التبرع بالخلايا الجذعية لأغراض علاجية

تفسير حلم سماع نباح الكلب في المنام وعلاقته بحدوث مشكلة كبيرة

موعد الليلة الختامية لـ مولد السيدة زينب 2026

المزيد
الجريدة الرسمية
ads