هبوط خام الحديد وسط تراجع الاقتصاد الصيني وأسعار المنازل

هبط سعر خام الحديد مع تباطؤ النشاط الاقتصادي في الصين بأكثر من المتوقع في أغسطس الماضي، إلى جانب انخفاض أسعار المنازل في البلاد، ما أثار حالة من الغموض إزاء توقعات الطلب المستقبلية.

أظهرت البيانات الرسمية أن الإنتاج الصناعي والاستهلاك في الصين سجلا أسوأ أداء لهما منذ بداية العام الجاري، بعد تباطؤ كبير في يوليو الماضي، وارتفع إنتاج المصانع والمناجم الصينية 5.2% الشهر الماضي على أساس سنوي، وهو أضعف نمو منذ أغسطس 2024، بحسب وكالة بلومبرج.

الضغط على قطاع العقارات الصيني

وفي الوقت نفسه، ما زالت الضغوط مستمرة في قطاع العقارات الصيني، الذي يعد من أبرز مجالات الطلب على صناعة الصلب، إذ تراجعت أسعار المنازل القائمة بوتيرة متسارعة في أغسطس الماضي، كما انخفض إنتاج الصلب الخام في البلاد 0.7% الشهر الماضي إلى 77.37 مليون طن، مسجلًا ثالث انخفاض شهري متتالٍ في الإنتاج.

العقود المستقبلية للحديد

حامت العقود المستقبلية لخام الحديد حول 105 دولارات للطن، بينما يدرس المستثمرون الطلب المستقبلي لمادة تصنيع الصلب وتوقعات الدعم الحكومي. أشارت البيانات الأخيرة إلى أن بكين ما زالت تواجه صعوبة في التخلص من ضعف الاقتصاد الصيني الأوسع نطاقًا، ما يزيد من احتمالات أن يطرح صناع السياسات مزيدًا من الحوافز لضمان بقاء النمو على المسار لتحقيق الهدف الرسمي.

تراجع إنتاج الصلب الخام في البلاد 0.7% في أغسطس الماضي إلى 77.37 مليون طن، ليسجل رابع انخفاض شهري في الإنتاج منذ بداية 2025.

وتراجع خام الحديد بما يصل إلى 1.1% قبل أن يجري تداوله منخفضًا 0.6% عند 105.35 دولار للطن بحلول الساعة 2:32 ظهرًا بتوقيت سنغافورة، وفي بورصة شنغهاي، انخفضت عقود حديد التسليح واللفائف المدرفلة على الساخن بشكل طفيف.

