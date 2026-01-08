الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

هدوء في سوق العملات.. استقرار الفرنك السويسري أمام الجنيه

الفرنك السويسرى
الفرنك السويسرى
18 حجم الخط

الفرنك السويسري، استقر  سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري خلال حركة تعاملات اليوم الخميس 8 يناير 2026 في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية، وفقا لآخر التحديثات،وترصد “فيتو” آخر تطورات سعر الفرنك السويسرى أمام الجنيه المصري في  البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم. 

 

الفرنك السويسرى - فيتو 
الفرنك السويسري، فيتو 

سعر الفرنك السويسرى في البنك المركزي المصري

سعر الشراء 59.97 جنيه. 

سعر البيع 60.17 جنيه. 

سعر الفرنك السويسرى في بنك مصر

سعر الشراء 59.15 جنيه. 

سعر البيع 59.38 جنيه. 

سعر الفرنك السويسرى في البنك الأهلي المصري

سعر الشراء 59.15 جنيه. 

سعر البيع 59.38 جنيه. 

الفرنك السويسرى - فيتو 
الفرنك السويسرى - فيتو 

سعر الفرنك السويسرى في بنك كريدى أجريكول

سعر الشراء 59.12 جنيه. 

سعر البيع 59.36 جنيه. 

سعر الفرنك السويسرى في بنك قطر الوطنى الأهلي 

سعر الشراء 59.12 جنيه. 

سعر البيع 59.36 جنيه. 

سعر الفرنك السويسرى في بنك التجارى الدولى 

سعر الشراء 59.14 جنيه. 

سعر البيع 59.37 جنيه. 

العملات - فيتو 
العملات، فيتو 

تحقيق مكاسب قوية

يواصل الفرنك السويسري تحقيق مكاسب قوية، متجهًا نحو تسجيل تاسع ارتفاع أسبوعي خلال عشرة أسابيع، مستفيدًا من طلبات الملاذ الآمن في ظل تراجع جاذبية العملات الأخرى بسبب السياسات التجارية الأمريكية والمخاطر المالية العالمية.

المصرف الوطني السويسري

ويرى محللون أن المصرف الوطني السويسري قد يكون تدخل في السوق للحد من قوة العملة، بعدما اقترب الفرنك من مستوى 0.92 مقابل اليورو، وهو مستوى يعد حساسا لدى المتعاملين ويرجح أن يدفع البنك المركزي للتحرك كما فعل سابقا، ولا يعلق المصرف الوطني عادة على تدخلاته المحتملة، فيما ستصدر بيانات قد تكشف عن ذلك لكن مع تأخر زمني.

أحد أبرز الملاذات الآمنة عالميا

الفرنك الذي ينظر إليه كأحد أبرز الملاذات الآمنة عالميا، أنهى أسبوعا حافلا بالتقلبات مقابل اليورو وسط تكهنات بتدخلات نقدية، كما أنّه الأفضل أداءً بين العملات الرئيسية مقابل الدولار خلال الشهر الماضي رغم بقاء سعر الفائدة في سويسرا عند مستوى الصفر، وتقترب العلاقة العكسية بين الفرنك ومشاعر المخاطرة العالمية من أعلى مستوياتها منذ مايو. 

وقالت جاين فولي، رئيسة استراتيجية الصرف الأجنبي لدى «رابوبنك» حسب «بلومبرج »، إن «قوة الفرنك الحالية تجعل من المنطقي توقع تدخل المصرف الوطني، ويبدو أن العمليات في سوق الصرف هي الأداة المفضلة لديه في هذه المرحلة».  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر الفرنك السويسرى في البنك الأهلي المصري سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري سعر الفرنك السويسري سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه سعر الفرنك السويسرى في بنك قطر الوطنى الأهلي سعر الفرنك السويسرى في بنك كريدى أجريكول سعر الفرنك السويسرى في بنك مصر الفرنك السويسري البنك المركزى المصرى البنك الأهلى المصرى البنك المركزى

مواد متعلقة

الذهب يلتقط أنفاسه، استقرار أسعار المعدن الأصفر وسط ترقب تحركات السوق

تراجع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك المصرية اليوم الخميس 8-1-2026

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الخميس 8-1-2026 بمنتصف التعاملات

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي اليوم الخميس 8-1-2026

سعر الفضة بالسوق المحلية بختام تعاملات اليوم الأربعاء

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب بالصاغة مساء اليوم الأربعاء

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)
ads

الأكثر قراءة

الدوري السعودي، الهلال يتقدم على الحزم 1-0 في الشوط الأول

أول قرار جمهوري في 2026

نص القرار الجمهوري بتعيين شريف كمال نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات

تحريات مكثفة لكشف ملابسات اتهام لاعبي الأهلي والإسماعيلي بجلب فتيات لفيلا بالتجمع

اتحاد منتجي الدواجن يكشف حقيقة ارتفاع أسعار الكتاكيت

تأجيل محاكمة سارة خليفة وآخرين في قضية تصنيع المخدرات لـ1 فبراير

محمد صبحي خلال تكريمه بعيد الثقافة الثاني: عندما تعطي وطنك الانتماء سيمنحك الاحتواء

سموحة وحرس الحدود يحتكمان لركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 بالأشواط الإضافية

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم عالميا اليوم الخميس

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الخميس 8-1-2026

سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية الصائمين في شهر رجب، رددها

تفسير رؤيا العدو في المنام وعلاقتها بمشاكل قادمة

رئيسة الديوان، كل ما تريد معرفته عن السيدة زينب الموجودة بالقاهرة

المزيد
الجريدة الرسمية