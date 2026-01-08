الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الدولار الأسترالي يواصل الثبات أمام الجنيه في البنوك المصرية

الدولار الاسترالى
الدولار الاسترالى - فيتو
18 حجم الخط

 سعر الدولار الأسترالي، واصل سعر الدولار الأسترالي الاستقرار أمام الجنيه بـ البنك المركزي المصري، خلال حركة تعاملات اليوم الخميس 8 يناير 2026.

وتستعرض "فيتو" سعر الدولار الأسترالي مقابل الجنيه في البنوك المصرية، في تحديث لحظى للأسعار على مدار الساعة. 

 

 الدولار الأسترالي
 الدولار الأسترالي

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي 

  • 31.59 جنيه للشراء.
  • 31.70 جنيه للبيع. 

سعر الدولار الأسترالى في بنك مصر 

  • 31.59 جنيه للشراء.
  • 31.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي في البنك الأهلي المصري

  • 31.59 جنيه للشراء.
  • 31.72 جنيه للبيع.
 الدولار الأسترالي
 الدولار الأسترالي

سعر الدولار الأسترالي في بنك قطر 

  • 31.58 جنيه للشراء.
  • 31.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي في بنك كريدى أجريكول 

  • 31.58 جنيه للشراء.
  • 31.81 جنيه للبيع.
 الدولار الأسترالي
 الدولار الأسترالي

 

ماذا تعرف عن الدولار الأسترالي؟ 

الدولار الأسترالي هو العملة الرسمية لأستراليا، ويعد من أكثر العملات تداولا في الأسواق العالمية، يتم استخدامه في أستراليا وكذلك في بعض الدول المجاورة مثل تيمور الشرقية وناورو، ويطلق عليه أحيانا "أوكي" أو "الدولار الأسترالي" في الأسواق المالية، يعتبر الدولار الأسترالي من العملات المرتبطة بالسلع، حيث أن أستراليا تعد واحدة من أكبر مصدري المعادن والموارد الطبيعية مثل الفحم والنحاس والذهب ويتميز الدولار الأسترالي بقوته النسبية مقارنة بالعديد من العملات الأخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

العوامل المؤثرة في سعر الدولار الأسترالي

تتأثر قيمة الدولار الأسترالي بعدد من العوامل الرئيسية، أهمها أسعار السلع الأساسية مثل المعادن والطاقة، كما ان  أستراليا تعد واحدة من أكبر المصدرين في العالم لهذه السلع، وبالتالي فإن أي تغير في الطلب العالمي على هذه السلع، خاصة من الاقتصادات الكبرى مثل الصين، يؤثر بشكل كبير على قيمة الدولار الأسترالي، كما أن السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) تلعب دورا هاما في تحديد قيمة العملة قرارات البنك بشأن رفع أو خفض أسعار الفائدة أو تنفيذ برامج التيسير الكمي تؤثر بشكل مباشر على حركة الدولار. علاوة على ذلك، فإن التضخم والنمو الاقتصادي في أستراليا هما من العوامل المؤثرة على القوة الشرائية للدولار الأسترالي.

 الدولار الأسترالي
 الدولار الأسترالي

حركة تداول الدولار الأسترالي في الاقتصاد العالمي

يعد الدولار الأسترالي من العملات النشطة في أسواق الفوركس، حيث يتم تداوله بشكل كبير ضد الدولار الأمريكي (AUD/USD) واليورو (AUD/EUR)، يرتبط الدولار الأسترالي بشكل وثيق بأسواق السلع العالمية، ويعتبر مؤشرا مهما على اتجاهات الطلب في أسواق المعادن والطاقة يتحرك الدولار الأسترالي أيضًا استجابة للتغيرات في سياسات البنوك المركزية الكبرى مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، على سبيل المثال، يمكن أن يؤثر رفع أو خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة على سعر الدولار الأمريكي مقابل الدولار الأسترالي، وبالتالي يساهم في تحركات كبيرة في أسواق الفوركس، كما أن العلاقات التجارية بين أستراليا والصين تعتبر عاملا رئيسيا في تحديد حركة الدولار الأسترالي، حيث أن الصين هي أكبر شريك تجاري لأستراليا.

الدولار الأسترالي في الأسواق المالية العالمية

وعلى الرغم من أنه ليس واحدًا من العملات الاحتياطية الكبرى مثل الدولار الأمريكي أو اليورو، إلا أن الدولار الأسترالي يحظى بمكانة بارزة في الأسواق المالية العالمية يعتبر من العملات التي تستخدم للتحوط ضد تقلبات أسواق السلع، ويمثل أداة مهمة للمستثمرين الذين يسعون للاستفادة من حركة الأسعار في الأسواق العالمية، يفضل العديد من المستثمرين الدولار الأسترالي في فترات الهدوء الاقتصادي بسبب استقرار الاقتصاد الأسترالي والسياسات المالية الحكيمة التي يتبعها البنك الاحتياطي الأسترالي، علاوة على ذلك، يعتبر الدولار الأسترالي من العملات الهامة في الأسواق الآسيوية، حيث يتم تداوله بشكل نشط في أسواق السلع والعملات في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

USD في البنك المركزي ماذا تعرف عن الدولار الأسترالي الدولار الأسترالي سعر الدولار الأسترالي سعر الدولار الأسترالى اليوم سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري سعر الدولار الأسترالى فى بنك قطر سعر الدولار الأسترالى فى بنك مصر

مواد متعلقة

ثبات الدولار الكندي في مصر وسط ترقب تحركات الأسواق

اليورو يواصل الثبات في 5 بنوك مصرية

هدوء في سوق العملات.. استقرار الفرنك السويسري أمام الجنيه

استقرار سعر الجنيه الإسترليني بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الخميس

سعر الدولار اليوم في مصر.. ثبات ملحوظ بالبنوك

الذهب يلتقط أنفاسه، استقرار أسعار المعدن الأصفر وسط ترقب تحركات السوق

تراجع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك المصرية اليوم الخميس 8-1-2026

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الخميس 8-1-2026 بمنتصف التعاملات
ads

الأكثر قراءة

الدوري السعودي، النصر والقادسية يتعادلان سلبيا في الشوط الأول

للطلاب والمعلمين، قرار مهم من تعليم القاهرة بشأن التليفونات المحمولة داخل لجان الامتحانات

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بفض دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب

ثبات الدولار الكندي في مصر وسط ترقب تحركات الأسواق

محمد صبحي خلال تكريمه بعيد الثقافة الثاني: عندما تعطي وطنك الانتماء سيمنحك الاحتواء

الدوري السعودي، الهلال يتقدم على الحزم 1-0 في الشوط الأول

ساويرس: التضييق على الحريات يقتل الإبداع والثقافة

السوبر الفرنسي، باريس سان جيرمان يتقدم على مارسيليا بهدف في الشوط الأول

خدمات

المزيد

12.98 جنيه، سعر الريال القطري في البنك الأهلي بختام تعاملات اليوم

سعر كيلو الأرز اليوم الخميس

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم

سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى كتاب مرقوم، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 9 بسورة المطففين

هل يُكتب أجر العمرة لمن لم يستطع الذهاب بسبب ضيق الرزق؟ أمين الفتوى يوضح(فيديو)

هل الخمار أفضل أم النقاب؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية