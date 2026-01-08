الإحصاء: المبالغ المنصرفة من تكافل وكرامة خلال 2024 بلغ 32.6 مليار جنيه

18 حجم الخط

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، النشرة السنوية لإحصاءات الخدمات الإجتماعية عام 2024، وبخاصة برنامج تكافل وكرامة، وجاءت أهم المؤشرات الإحصائية كما يلي:

المبالغ المنصرفة من برنامج كرامة بوزارة التضامن الاجتماعي

- بلغـت قيـــمة المبالــغ المـنصرفــة مـن كـرامـة 13.1 مـلـيـار جنيــه عام 2023/ 2024.

- بـلـغت عــدد الحــالات المستـفيدة 1.8 مـلـيــون حــالــة عــام 2023/ 2024.

- بلغـت قيـمة المبالـغ المنصرفــة مـن برنامج تكافــل 19.4 ملـيار جنيـه عام 2023/ 2024.

- بــلـغـت عــدد الأسر المستـفيدة 2.7 مليون حالة عام 2023/ 2024

المبالغ المنصرفة من معاشات ومساعدات بوزارة التضامن الاجتماعي

- بلغـت قيمة المبالغ المنصرفة من المعاشات والمساعدات 1.6 مليار جنيه عام 2023/2024، وبـلـغ عـدد الـحـالات المستفيـدة منهما 248.3 الف حالــة عــام 2023/2024

التـأمــيـن الاجــتمـاعــي بـالـقـطـاع الـحكـومـي

بلغ إجمالي قيمة المعاشات 219.7 مليار جنيه عام 2023/ 2024، وبلغ عدد الحالات المستفيـدة 4.7 مليون حالة عام 2023/ 2024

التأمين الاجتماعي بالقطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص

بلغت قيـمـة المبـالـغ المنصرفـة من معاشات الهيـئة القومية للتأمين الاجتمـاعي على المنتفعين 212.2 مــليـار جـنـيـه عام 2023/ 2024.

بـلغ عـدد الحـالات المــستـفـيـدة من معاشات الهيئة القومية للتأمين الاجتمـاعي 5.3 مليـون حالـة عــام 2023/ 2024 .

النقابات العامة واللجان النقابية

بلـغ عدد النقابات العامة 29 نقابة عامة عام 2024.

بلغ عدد اللجان النقابية 2067 لجنة تضم 4.5 مليـون عضو عام 2024.

