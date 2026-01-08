الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الإحصاء: المبالغ المنصرفة من تكافل وكرامة خلال 2024 بلغ 32.6 مليار جنيه

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء
18 حجم الخط

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، النشرة السنوية لإحصاءات الخدمات الإجتماعية عام 2024، وبخاصة برنامج تكافل وكرامة، وجاءت أهم المؤشرات الإحصائية كما يلي:

المبالغ المنصرفة من برنامج كرامة بوزارة التضامن الاجتماعي 

- بلغـت قيـــمة المبالــغ المـنصرفــة مـن كـرامـة 13.1 مـلـيـار جنيــه عام 2023/ 2024. 

- بـلـغت عــدد الحــالات المستـفيدة 1.8 مـلـيــون حــالــة عــام 2023/ 2024.

- بلغـت قيـمة المبالـغ المنصرفــة مـن برنامج  تكافــل 19.4 ملـيار جنيـه عام 2023/ 2024.

- بــلـغـت عــدد الأسر المستـفيدة 2.7 مليون حالة عام 2023/ 2024  

المبالغ المنصرفة من معاشات ومساعدات بوزارة التضامن الاجتماعي

 - بلغـت قيمة المبالغ المنصرفة من المعاشات والمساعدات 1.6 مليار جنيه عام 2023/2024، وبـلـغ عـدد الـحـالات المستفيـدة منهما 248.3 الف حالــة عــام 2023/2024

التـأمــيـن الاجــتمـاعــي بـالـقـطـاع الـحكـومـي

بلغ إجمالي قيمة المعاشات 219.7 مليار جنيه عام 2023/ 2024، وبلغ عدد الحالات المستفيـدة 4.7 مليون حالة عام 2023/ 2024

التأمين الاجتماعي بالقطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص

بلغت قيـمـة المبـالـغ المنصرفـة من معاشات الهيـئة القومية للتأمين الاجتمـاعي على المنتفعين 212.2 مــليـار جـنـيـه عام 2023/ 2024.
بـلغ عـدد الحـالات المــستـفـيـدة من معاشات الهيئة القومية للتأمين الاجتمـاعي 5.3 مليـون حالـة عــام 2023/ 2024  .

النقابات العامة واللجان النقابية

بلـغ عدد النقابات العامة 29 نقابة عامة عام 2024.

بلغ عدد اللجان النقابية  2067 لجنة تضم 4.5 مليـون عضو عام 2024.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الخدمات الاجتماعية الإحصاء المؤشرات الإحصائية برنامج تكافل وكرامة

مواد متعلقة

الإحصاء: 26.6 % زيادة بمتوسط أجور العاملين بالقطاعين العام والخاص خلال 2024

الإحصاء: 6.2% زيادة في عدد الطلاب المقيدين بالتعليم العالي خلال 2024/ 2025

ads

الأكثر قراءة

نادر عباسى يستلهم ذكريات الطفولة بحفل سيمفوني بدار الأوبرا

نص القرار الجمهوري بتعيين شريف كمال نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات

أول قرار جمهوري في 2026

8 معلومات عن متحف قرّاء القرآن الكريم بمركز مصر الإسلامي بالعاصمة الجديدة (صور)

كيف تتقدم بطلب تملك وحدة سكنية إلكترونيًّا؟

ليفربول ضيفا ثقيلا على آرسنال في قمة الجولة بالدوري الإنجليزي

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الخميس 8-1-2026 بمنتصف التعاملات

أخبار مصر: فضيحة مدوية للاعبة تنس مصرية والاتحاد يتبرأ منها، هروب عيدروس إلى الإمارات، خطة ترامب للسيطرة على نفط فنزويلا

خدمات

المزيد

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الخميس 8-1-2026

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الخميس 8-1-2026 بمنتصف التعاملات

كيف تتقدم بطلب تملك وحدة سكنية إلكترونيًّا؟

الدولار يسجل 448.73 جنيها للبيع ببنك السودان المركزي بتعاملات الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رئيسة الديوان، كل ما تريد معرفته عن السيدة زينب الموجودة بالقاهرة

هل كان الإسراء بالروح فقط أم بالجسد؟ اعرف أقوال العلماء

هل يجوز الكذب في السيرة الذاتية للحصول على فرصة عمل؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية