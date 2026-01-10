الجيش السوري يدعو عناصر "قسد" لتسليم أنفسهم وسلاحهم فورا

18 حجم الخط

منح الجيش السوري، فجر اليوم السبت، عناصر تنظيم "قسد" المتبقين في حي "الشيخ مقصود" بـمحافظة حلب، خيارًا وحيدًا وهو تسليم أنفسهم وأسلحتهم فورًا.

وقالت "هيئة العمليات العسكرية" في الجيش السوري، في بيان لها، إن "الخيار الوحيد المتبقي أمام العناصر المسلحة في منطقة الشيخ مقصود بمدينة حلب، هو تسليم أنفسهم وسلاحهم فورًا لأقرب نقطة عسكرية مقابل ضمان حياتهم وسلامتهم الشخصية".



وأضافت الهيئة أن "الجيش السوري باشر مهامه في بسط السيادة الوطنية، وسيتعامل بحزم ويدمر أي مصدر للنيران لضمان أمن واستقرار المنطقة وحماية الأهالي".

هيئة العمليات في الجيش العربي السوري:

ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر عسكري قوله إن "الجيش السوري أنهى تمشيط أكثر من 90% من مساحة حي الشيخ مقصود"، وأنه تم "تفكيك عشرات الألغام في شوارع الحي وأنه يجري العمل على ترتيب دخول قوى الأمن الداخلي حالما تنتهي عمليات التمشيط".

قال مصدر عسكري سوري فجر السبت، إن "قوات سوريا الديمقراطية" و"حزب العمال الكردستاني" قاموا بتفخيخ عدد من الشوارع والسيارات في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب.

وحذر المصدر العسكري أهالي حي الشيخ مقصود من الاقتراب من أي آلية مجهولة أو جسم مشبوه.

وذكر أن صعوبات كبيرة ترافق عمليات التمشيط بسبب اتخاذ "قسد" للمدنيين دروعا بشرية، وتمركزه بمنازل الأهالي.

كما أفادت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع بأن عمليات تمشيط حي الشيخ مقصود تستمر ببطء وبتركيز عالٍ جدًّا حفاظًا على أرواح الأهالي الذين منعتهم "قوات سوريا الديمقراطية" من مغادرة الحي ليستخدمهم دروعا بشرية.

وأشار في تصريح لوكالة "سانا" إلى أن الجيش فكك عشرات الألغام في شوارع حي الشيخ مقصود ويعمل على ترتيب دخول قوى الأمن الداخلي حالما تنتهي عمليات التمشيط.

وأكد في السياق أن القوات السورية اعتقلت عددًا من عناصر "قسد" وصادرت أسلحة ثقيلة ومتوسطة وكميات كبيرة من الذخائر والأسلحة الخفيفة والعبوات المعدة للتفجير.

وأمس الجمعة، أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري، تحويل حيّ الشيخ مقصود في مدينة حلب إلى "منطقة عسكرية مغلقة بالكامل، مع فرض حظر تجوال شامل في الحي يبدأ من الساعة 06:30 مساءً (بالتوقيت المحلي) ويستمر حتى إشعار آخر".

كانت وزارة الدفاع السورية، أعلنت في وقت سابق، الجمعة، عن إيقاف إطلاق النار في محيط أحياء الأشرفية والشيخ مقصود وبني زيد في مدينة حلب شمالي البلاد، بدءًا من الساعة الثالثة فجرًا بالتوقيت المحلي.

