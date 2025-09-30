انخفاض مرتقب في أسعار الحديد عالميًا

توقع مصرف "كومنولث بنك أوف أستراليا" أن ينخفض سعر خام الحديد العالمي أكثر الفترة المقبلة، مرجعا ذلك الى العديد من العوامل من بينها مخاوف الطلب وتدهور هوامش أرباح مصانع الصلب في الصين.

المذكرة تكشف تراجع اسعار الحديد

كتب المحلل فيفيك دار في مذكرة أن الأسعار بدأت بالانخفاض بالفعل قبيل عطلة الأسبوع في الصين، مع عودة هوامش أرباح الصلب، التي تحسنت هذا العام، إلى التراجع.

وأشار إلى أن متوسط هوامش أرباح مصانع لفائف الحديد المدرفلة على الساخن وحديد التسليح انخفض إلى سالب 27 دولارًا للطن في أواخر سبتمبر، مقارنة بـ26 دولارًا للطن في 22 يوليو، حيث يؤدي تراجع العوائد عادة إلى تراجع الطلب على الخام مع انخفاض إنتاج الصلب.

قال دار: "لا نزال نشهد ضغوطًا هبوطية متزايدة على أسعار خام الحديد خلال الأسابيع المقبلة بفعل هوامش الربح السلبية لمصانع الصلب". لكنه أضاف أن حجم الانخفاض المحتمل سيبقى على الأرجح مقيدًا بعوامل العرض.

أسعار خام الحديد خلال شهر اغسطس



سجل خام الحديد متوسطًا يقارب 105 دولارات للطن خلال الشهر الماضي، ليحقق أقوى أداء منذ فبراير، مدفوعًا بعمليات التخزين التي تسبق العطلات إلى جانب استئناف إنتاج بعض الصلب الذي كان متوقفًا بسبب عرض عسكري.

مع ذلك، أشارت بيانات صدرت يوم الثلاثاء إلى استمرار معاناة مصانع البلاد، إذ أظهر مؤشر مديري المشتريات انكماشًا أعمق في سبتمبر. كما تراجعت مؤشرات إنتاج الصلب والطلبات الجديدة.

تراجعت العقود الآجلة لخام الحديد 0.6% إلى 102.55 دولار عند 11:59 صباحًا بتوقيت سنغافورة، لتتجه نحو أدنى إغلاق منذ 2 سبتمبر. كما انخفضت عقود خام الحديد في داليان، إضافة إلى عقود اللفائف المدرفلة على الساخن وحديد التسليح في شنغهاي.

