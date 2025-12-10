الأربعاء 10 ديسمبر 2025
جيروم باول: الربع الأول من 2026 يمثل ذروة تأثير الرسوم الجمركية على التضخم

قال رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، إنه من المتوقع أن يكون هناك توقف مؤقت في دورة التيسير النقدي خلال العام المقبل، في وقت هناك العديد من المخاطر التي تواجه سوق العمل والتضخم، مشددا على أن القرارات تتخذ بناء على كل اجتماع على حدة.

وأشار باول، في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد قرار لجنة السوق المفتوحة التي أقرت خفضا لأسعار الفائدة بـ 25 نقطة مئوية، إلى أن متوسط التوقعات بشأن أسعار الفائدة سيكون 3.4% نهاية 2026، و3.1% نهاية 2027، من دون تغيير عن توقعات سبتمبر.

تأثير الرسوم الجمركية

وتحدث باول، عن الرسوم الجمركية التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشددا على أن الربع الأول من العام المقبل، سيكون ذروة تأثير الرسوم الجمركية على التضخم، مضيفا أن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم يبدأ بالانخفاض في النصف الثاني من عام 2026.

وتابع: "إذا استبعدنا تأثير الرسوم الجمركية، فإن معدل التضخم يبلغ نحو 2% حاليا.. ومن المرجح أن تكون الرسوم الجمركية سببا في ارتفاع الأسعار لمرة واحدة فقط. مهمتنا هي ضمان حدوث ذلك".

