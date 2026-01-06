الثلاثاء 06 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

70 جنيها ارتفاعا في سعر جرام الذهب بالصاغة اليوم الثلاثاء

الذهب
الذهب
18 حجم الخط

سعر جرام الذهب، ارتفع سعر جرام الذهب بنحو 70 جنيها خلال حركة تعاملات اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026، وسط متابعة مستمرة يقدمها موقع “فيتو” لآخر مستجدات  سوق الصاغة وفق التحديثات المحلية.

الذهب كأصل استثماري مهم

 ويعد الذهب أحد أبرز وسائل الادخار والاستثمار، إذ يفضله الأفراد كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.

وتتعدد أشكال الذهب المتداولة في السوق المحلية بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات، فيما تتحدد أسعاره بمجموعة من العوامل، أهمها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وحركة العرض والطلب.

<span style=
سعر جرام الذهب 

مكانة الذهب في السوق المصرية

يحظى الذهب بقيمة خاصة لدى الأغلبية، فهو ليس مجرد مصدر للزينة فقط، بل وسيلة فعالة للادخار وأداة استثمارية آمنة، خصوصًا مع تزايد التحديات الاقتصادية.   

ودفع ارتفاع التضخم الكثير من المواطنين إلى شراء الذهب للحفاظ على قيمة أموالهم وتحقيق قدر من الاستقرار المالي.

تعرف على آخر تطورات أسعار الذهب

  • الذهب عيار 24: سجل نحو 6850 جنيها للجرام.
  • الذهب عيار 21: بلغ نحو 5990 جنيها للجرام.
  • الذهب عيار 18: وصل إلى 5140 جنيها للجرام.
  • سعر الجنيه الذهب: سجل 47920 جنيها في محلات الصاغة. 

أبرز أنواع الذهب المتداولة في مصر

-المشغولات الذهبية: غالبًا ما تصنع من عيار 21 و18، وتستخدم للزينة والهدايا.

-السبائك الذهبية: ذهب خام يفضلها المستثمرون.

-الجنيهات الذهبية: وزنها 8 جرامات من عيار 21، وتُستخدم في الادخار والاستثمار.

الذهب عالميًّا واتجاهات الأسواق في 2026

كما يتوقع محللون اقتصاديون أن يشهد سوق الذهب العالمي خلال عام 2026 حالة من التقلبات المستمرة، مدفوعة بالسياسات النقدية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية في عدة مناطق حول العالم، ويظل الذهب مرشحًا للحفاظ على مكانته كأحد أهم الأصول الدفاعية التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات عدم اليقين، خصوصًا مع احتمالات تذبذب أسعار الفائدة العالمية واستمرار التحديات الاقتصادية. 

عوامل تؤثر في السعر العالمي وانعكاسها على السوق المصرية

أي تغييرات في السعر العالمي للأوقية ستنعكس بشكل مباشر على السوق المصرية، نظرًا لارتباط سعر الذهب في مصر بالسوق الدولي وسعر صرف الدولار، وفي حال استمرار الضغوط التضخمية عالميًّا، أو اتجاه البنوك المركزية إلى سياسات توسعية، فمن المتوقع أن يدعم ذلك ارتفاع سعر الأوقية، وهو ما سيؤدي إلى موجة جديدة من التحركات السعرية داخل السوق المحلية، سواء في المشغولات أو السبائك والجنيهات الذهبية.

<span style=
سعر جرام الذهب 

تأثير الأسعار العالمية على قرارات الاستثمار والادخار في مصر

جدير بالذكر أنه مع أي صعود عالمي في أسعار الذهب، فمن المرجح أن يتزايد الاهتمام بالذهب كأداة ادخار واستثمار بديلة، خصوصًا في ظل عدم استقرار أسواق العملات والأصول الأخرى، ويؤدي ذلك عادة إلى ارتفاع الطلب المحلي على السبائك والجنيهات تحديدًا، مما يعزز اتجاه الأسعار للصعود داخل السوق المصرية حتى وإن كانت وتيرة الارتفاع العالمي محدودة، هذا التفاعل بين السعر العالمي والطلب المحلي قد يجعل عام 2026 عامًا نشطًا وحيويًا في سوق الذهب المصري .

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجنيهات الذهب الذهب عيار 18 الذهب عيار 24 الذهب عيار 21 الذهب العالمي السبائك الذهب المشغولات الذهبية جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب ع جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب ذهب عيار 18 ذهب عيار 21 سبائك الذهب

مواد متعلقة

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (تحديث لحظي)

تراجع جديد في سعر جرام الذهب بالصاغة

سعر الدولار أمام الجنيه في "المركزي" و5 بنوك

آخر تطورات سعر جرام الفضة بالصاغة 5 يناير 2026

حركة مؤشر الدولار بالتداولات العالمية 5 يناير 2026

آخر تطورات حركة مؤشر الذهب عالميا اليوم الإثنين

تعرف على سعر الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية

ads

الأكثر قراءة

تشكيل مباراة ساحل العاج وبوركينا فاسو في كأس الأمم الأفريقية

الجزائر تتأهل إلى ربع نهائي أمم إفريقيا بالفوز على الكونغو بهدف قاتل لـ بولبينة

السيسي يصل إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة لتهنئة البابا والأقباط

بث مباشر، قداس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية ميلاد المسيح

السيسي من كاتدرائية ميلاد المسيح: أدعو المصريين إلى الوحدة وأن يكونوا على قلب رجل واحد.. لن نسمح لأحد بأن يفرق بيننا.. وأى مشكلة تحل ويفضل شعب مصر

فيديو متداول يبرئ حسام حسن بعد شائعات استفزازه جمهور المغرب

قنوات"المتحدة" تنقل قداس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة

التعادل السلبي يحسم الشوط الإضافي الأول من مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية

خدمات

المزيد

ارتفاع جديد في أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء ببورصة الدواجن

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تنوّع أماكن المال يعفي من حساب زكاة المال القديمة؟،أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما المقصود بالحافظ في قوله تعالى «إن كل نفس لما عليها حافظ»؟

ما حكم الشرع في الحلف المتكرر بالطلاق؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية