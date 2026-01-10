الصين ترد على افتراءات وزير بإقليم "صومالي لاند": مهما فعلتم لن تستطيعوا تغيير الحقيقة

18 حجم الخط

أصدرت السفارة الصينية لدى الصومال بيانًا الجمعة، ردت من خلاله على مغالطات وحملة تضليل يشنها إقليم "صومالي لاند".



وقالت السفارة الصينية في بيان مقتضب ردًّا على بيان نشره الوزير بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي خضر حسين عبدي ونسبه للخارجية الصينية: "تلفيق مخز كجزء من حملة تضليل".

وأضافت السفارة: "مهما فعلتم، لن تستطيعوا تغيير حقيقة أن أرض الصومال جزء من الصومال الأم".

Somalia cannot even guarantee the security of its own guests. President HSM should focus on stabilizing his own city and country, instead of obsessing over the Republic of Somaliland. Somaliland is secure, democratic, and now finally recognized. We have strong friends and allies… pic.twitter.com/2uGWg7seby January 9, 2026

وكان خضر حسين عبدي زعم في بيان أن "الصومال لا تستطيع حتى ضمان أمن ضيوفها وأنه ينبغي على الرئيس حسين محمد التركيز على استقرار مدينته وبلاده، بدلا من الانشغال المفرط بجمهورية "صومالي لاند".

وادعى أيضًا بأن "صومالي لاند" آمنة وديمقراطية وقد حظيت بالاعتراف الرسمي أخيرًا، مردفًا بالقول "لدينا اليوم أصدقاء وحلفاء أقوياء".

وأرفق خضر حسين عبدي تدوينته ببيان نسب للخارجية الصينية وزعم أن "وزارة خارجية جمهورية الصين الشعبية أعلنت أن زيارة رسمية مقررة إلى مقديشو، جمهورية الصومال الفيدرالية، لم تستكمل بسبب مخاوف أمنية جدية".

وزعم البيان أيضًا أن الصين وبعد إجراء تقييم أمني، عاد الوفد أثناء اقترابه من المجال الجوي الصومالي كإجراء احترازي.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اعتراف إسرائيل بـ"صومالي لاند كدولة مستقلة وذات سيادة".

ووقع نتنياهو ووزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ورئيس إقليم "صومالي لاند" الانفصالي والمعلنة من جانب واحد، عبد الرحمن محمد عبد الله، إعلانا مشتركا بهذا الشأن.

23 دولة عربية وإسلامية ينددون بزيارة مسئول إسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال.

وأصدر وزراء خارجية 23 دولة عربية وإسلامية بينهم مصر، بيانًا مشتركًا للشجب والتنديد بالزيارة التي قام بها مسؤول إسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال.

وصدر البيان عن وزراء خارجية مصر، وجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، وجمهورية بنجلاديش الشعبية، واتحاد جزر القمر، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية جامبيا، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية إيران الإسلامية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وجمهورية المالديف، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عُمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، وجمهورية تركيا، الجمهورية اليمنية، ومنظمة التعاون الإسلامي.

إذ يستذكرون البيان السابق الصادر بتاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥ عن وزراء الخارجية، والذي رفض الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال التابع لجمهورية الصومال الفيدرالية.



وأعربوا عن إدانتهم الشديدة للزيارة غير القانونية الأخيرة التي قام بها مسئول إسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال التابع لجمهورية الصومال الفيدرالية في ٦ يناير ٢٠٢٦؛

وأكد وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، أن هذه الزيارة تُعد انتهاكًا واضحًا لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة وسلامة أراضيها، وتقويضًا للقواعد الدولية المستقرة وميثاق الأمم المتحدة.

تأكيد عربي وإسلامي على دعم سيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها

كا جددوا دعمهم الثابت لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها وسلامة أراضيها.

وشدد الوزراء على أن تشجيع الأجندات الانفصالية أمر غير مقبول، وينطوي على مخاطر تفاقم التوترات في منطقة هشة.

وأكد جميعهم أن احترام القانون الدولي، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول ذات السيادة، والالتزام بالأعراف الدبلوماسية، تُعد عناصر أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي.

كما ثمن وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، التزام جمهورية الصومال الفيدرالية بالتفاعل الدولي السلمي، والدبلوماسية البنّاءة، والامتثال لأحكام القانون الدولي.

وأعربوا عن التزامهم بمواصلة دعم التدابير الدبلوماسية والقانونية التي تتخذها جمهورية الصومال الفيدرالية لصون سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها واستقرارها، بما يتسق مع أحكام القانون الدولي.

وشددوا على ضرورة احترام إسرائيل الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، والوفاء بالتزاماتها وفقًا للقانون الدولي، ويطالبون بسحب الاعتراف الصادر عن إسرائيل فورًا. ‎

