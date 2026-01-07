الأربعاء 07 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2% خلال ديسمبر

منطقة اليورو
منطقة اليورو
18 حجم الخط

تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو بنسبة 0.1% ليسجل حوالي 2% في ديسمبر الماضي، وفق بيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاءات الأوروبي، اليوم الأربعاء.

وكان اقتصاديون توقعوا تراجع التضخم إلى 2%، بما يتماشى مع مستهدف البنك المركزي الأوروبي، بعد أن بلغ 2.1% في نوفمبر.

معدل التضخم في منطقة اليورو

وبلغ التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ الأكثر تقلبًا، 2.3% على أساس سنوي حتى ديسمبر، منخفضًا من 2.4% في نوفمبر، في حين تراجع معدل تضخم قطاع الخدمات إلى 3.4% مقارنة بـ3.5% في الشهر السابق.

وقرر البنك المركزي الأوروبي، تثبيت معدل الفائدة على تسهيلات الودائع عند 2% للمرة الرابعة على التوالي في ديسمبر، بعدما كان قد خفض معدلات الفائدة للمرة الأخيرة في يونيو.

وصول التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى 2%

وجاء هذا الخفض، الذي تزامن مع وصول التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى 2%، ضمن دورة تيسير نقدي أدت إلى خفض معدلات الفائدة من أعلى مستوياتها القياسية البالغة 4% في 2024.

تراجع معنويات المستهلكين في منطقة اليورو إلى -14.6 خلال ديسمبر

محضر اجتماع الفيدرالي يكشف توجها حذرا لخفض الفائدة مع تركيز على مكافحة التضخم

وكان كبار أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي قد قالوا في تصريحات أواخر العام الماضي إن دورة التيسير النقدي باتت قريبة من نهايتها أو وصلت إليها، رغم تأكيد البنك مرارًا أنه سيتبع نهجًا يعتمد على كل اجتماع على حدة وعلى البيانات الاقتصادية عند تحديد مسار معدلات الفائدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التضخم منطقة اليورو التضخم الأساسي البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة

مواد متعلقة

محضر اجتماع الفيدرالي يكشف توجها حذرا لخفض الفائدة مع تركيز على مكافحة التضخم

رئيس لجنة بـ"الجمعية المصرية اللبنانية": خفض أسعار الفائدة يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية

تراجع معنويات المستهلكين في منطقة اليورو إلى -14.6 خلال ديسمبر

لاجارد: "المركزي" لن ينتهك معاهدة الاتحاد الأوروبي في ملف الأصول الروسية
ads

الأكثر قراءة

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 7 يناير 2026

لنشر السلام والمحبة بين المسلمين والمسيحيين، 13 زيارة رئاسية للكنيسة القبطية من 2015 حتى 2026

موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي أمم أفريقيا

ارتفاع ملحوظ في القاهرة وأسوان تسجل 30، درجات الحرارة اليوم بمحافظات مصر

قرارات جمهورية حاسمة خلال ساعات، تعرف عليها

أزمة تعرقل صفقة انتقال يوسف بلعمري للأهلي

منازعتان جديدتان أمام المحكمة الدستورية لإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم

اليوم فقط، تعديل مواعيد تشغيل القطار الكهربائي

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء في البورصات العالمية

البلاستيك بـ 30 جنيها، أسعار الخردة في مصر اليوم الأربعاء 7-1-2026

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح معنى الظلم بدعاء سيدنا يونس عليه السلام في بطن الحوت

الإفتاء توضح حقيقة رحلة الإسراء والمعراج والرد على من أنكرها

تفسير حلم الفرح في المنام وعلاقته بكسب الكثير من الأموال

المزيد
الجريدة الرسمية