تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2% خلال ديسمبر

تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو بنسبة 0.1% ليسجل حوالي 2% في ديسمبر الماضي، وفق بيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاءات الأوروبي، اليوم الأربعاء.

وكان اقتصاديون توقعوا تراجع التضخم إلى 2%، بما يتماشى مع مستهدف البنك المركزي الأوروبي، بعد أن بلغ 2.1% في نوفمبر.

معدل التضخم في منطقة اليورو

وبلغ التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ الأكثر تقلبًا، 2.3% على أساس سنوي حتى ديسمبر، منخفضًا من 2.4% في نوفمبر، في حين تراجع معدل تضخم قطاع الخدمات إلى 3.4% مقارنة بـ3.5% في الشهر السابق.

وقرر البنك المركزي الأوروبي، تثبيت معدل الفائدة على تسهيلات الودائع عند 2% للمرة الرابعة على التوالي في ديسمبر، بعدما كان قد خفض معدلات الفائدة للمرة الأخيرة في يونيو.

وصول التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى 2%

وجاء هذا الخفض، الذي تزامن مع وصول التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى 2%، ضمن دورة تيسير نقدي أدت إلى خفض معدلات الفائدة من أعلى مستوياتها القياسية البالغة 4% في 2024.

وكان كبار أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي قد قالوا في تصريحات أواخر العام الماضي إن دورة التيسير النقدي باتت قريبة من نهايتها أو وصلت إليها، رغم تأكيد البنك مرارًا أنه سيتبع نهجًا يعتمد على كل اجتماع على حدة وعلى البيانات الاقتصادية عند تحديد مسار معدلات الفائدة.

