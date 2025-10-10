أسوان تواصل حملاتها المكبرة لمواجهة ظاهرة نباشين القمامة (صور)

وجه اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، وضمن الجهود المكثفة التى تبذلها المحافظة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وتحقيق الإنضباط البيئى داخل المدن والأحياء.



نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان حملة موسعة استهدفت مداهمة أحد مخازن الخردة المخالفة التابعة للنباشين بالمدينة الصناعية القديمة بنطاق حى جنوب.

وأسفرت أعمال الحملة عن غلق وتشميع المخزن بالكامل بعد ضبط نفايات طبية خطرة بداخله، الأمر الذي يشكل خطرًا مباشرًا لصحة المواطنين والبيئة المحيطة، كما تم مصادرة المعدات والأدوات المستخدمة فى فرز وتجميع المخلفات، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشارك فى الحملة نائب رئيس المدينة، ورئيس الحى، وقسم المخلفات الصلبة بالمحافظة.

ومن جانبة شدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الاستمرار فى تنفيذ الحملات المفاجئة والدورية لمتابعة ومراقبة تلك الأنشطة المخالفة، مع تحرير المحاضر وإغلاق المخازن بشكل نهائى، موضحًا بأن هذه الإجراءات تساهم فى الحد من ظاهرة النباشين والقضاء على الممارسات العشوائية فى جمع القمامة بما ينعكس إيجابيًا على نظافة المدينة وتحسين المظهر الحضارى للأحياء السكنية والميادين العامة، وهو الذي يتطلب رفع الوعى المجتمعى بأهمية التعاون مع الأجهزة التنفيذية فى الإبلاغ عن أى مواقع أو أنشطة مخالفة تمثل خطرًا على البيئة أو الصحة العامة لضمان خلق بيئة آمنة ونظيفة تليق بمكانة أسوان السياحية والتاريخية.

