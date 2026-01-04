الأحد 04 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

استعدادا لأفريقيا، برنامج منتخب كرة اليد في معسكر إسبانيا

منتخب مصر لكرة اليد،
منتخب مصر لكرة اليد، فيتو
18 حجم الخط

كرة اليد، يشارك المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني تشافي باسكوال، في دورة دولية بإسبانيا، ضمن استعداداته لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية، خلال الفترة من 21 وحتى 31 يناير الجاري برواندا.

ويخوض المنتخب الوطني مباراتين في الدور الأول للبطولة الدولية، الأولى أمام منتخب البرتغال يوم 8 يناير، والثانية أمام منتخب إيران يوم 10 يناير.

5 غيابات أساسية في صفوف الفراعنة

وأعلن الجهاز الفني قائمة تضم 20 لاعبًا، للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة.

وشهدت القائمة غياب عدد من اللاعبين الأساسيين أبرزهم، كريم هنداوي (حارس مرمى)، ومحمد سند (جناح أيمن)، وأحمد خيري (صانع ألعاب)، وحسن وليد قداح (ظهير أيسر)، وعبد الرحمن فيصل (ظهير أيمن).

تتوجه بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني تشافي باسكوال، إلى رواندا يوم 19 يناير الجاري، للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويتولى خالد فتحي رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة اليد مهمة رئاسة بعثة المنتخب الوطني خلال مشاركته في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

قائمة منتخب مصر لكرة اليد

وضمت قائمة منتخب مصر لكرة اليد كلا من:

حراسة المرمى:

محمد علي - عصام الطيار - عبد الرحمن حميد

جناح أيسر:

أحمد هشام سيسا - محمد مؤمن صفا

ظهير أيسر:

علي زين - أحمد هشام دودو - نبيل شريف - هشام صلاح

جناح أيمن:

أكرم يسري - محمد عماد أوكا

ظهير أيمن:

يحيى خالد - مهاب سعيد - محسن رمضان

صانع لعب:

يحيى الدرع - سيف الدرع

لاعب دائرة:

إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - محمود عبد العزيز

كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد

ويخوض المنتخب الوطني لكرة اليد حاليا استعدادات قوية من أجل المشاركة في كأس الأمم الأفريقية، وذلك تحت قيادة المدير الفني الإسباني تشافي باسكوال.

كرة اليد المنتخب الوطني لكرة اليد تشافي باسكوال كاس الأمم الإفريقية محمد سند

