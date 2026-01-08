الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الاتحاد الأوروبي: بحثنا الرد على التهديد الأمريكي بشأن جرينلاند

الاتحاد الأوروبي:
الاتحاد الأوروبي: بحثنا الرد على التهديد الأمريكي
18 حجم الخط

قال الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم الخميس: بحثنا الرد على التهديد الأمريكي بشأن جرينلاند، وذلك وفقا لنبأ عاجل على منصة «الشرق - بلومبرج» على موقع إكس.

 

ترامب يبحث إمكانية شراء جرينلاند

قال البيت الأبيض، أمس الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبحث إمكانية شراء جرينلاند.

وأضاف البيت الأبيض: "الرئيس دونالد ترامب يناقش مع فريق الأمن القومي ملف جرينلاند".

 

ترامب يدرس خيارات عدة بشأن جرينلاند بينها الخيار العسكري

والثلاثاء، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس عدة خيارات للتعامل مع ملف جرينلاند، من بينها الخيار العسكري.

وأكد البيان أن هذه الدراسة تأتي في إطار تقييم شامل للأمن القومي الأمريكي والمصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة في منطقة القطب الشمالي.

 

جرينلاند أولوية استراتيجية في الحسابات الأمريكية

أوضح البيت الأبيض أن الاهتمام المتزايد بجرينلاند يعود إلى موقعها الجغرافي بالغ الحساسية، ودورها المحوري في مراقبة التحركات العسكرية وتأمين خطوط الدفاع والإنذار المبكر. وأضاف أن التنافس الدولي المتصاعد في القطب الشمالي يجعل من الجزيرة نقطة ارتكاز أساسية في الاستراتيجية الدفاعية الأمريكية.

 

الخيارات الأمريكية المطروحة بشأن جرينلاند قيد الدراسة

وأشار البيان إلى أن  الإدارة الأمريكية تدرس خيارات سياسية ودبلوماسية واقتصادية إلى جانب خيارات أخرى أكثر صرامة مثل الحل العسكري، دون الخوض في تفاصيل دقيقة. ولفت إلى أن جميع السيناريوهات يتم تقييمها من زاوية حماية المصالح الأمريكية ومنع تمدد النفوذ المنافس في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جرينلاند الاتحاد الاوروبي شراء جرينلاند البيت الأبيض ترامب

مواد متعلقة

بوليتيكو: صفقة محتملة بين أوروبا وأمريكا بشأن جرينلاند وأوكرانيا

حكومة جرينلاند تشارك رسميًا في الاجتماع الأمريكي - الدنماركي المرتقب

البيت الأبيض: ترامب يبحث إمكانية شراء جرينلاند

شراء وليس غزو، روبيو يحاول تجميل نوايا ترامب العدوانية تجاه جرينلاند
ads

الأكثر قراءة

الدوري السعودي، الهلال يتقدم على الحزم 1-0 في الشوط الأول

أول قرار جمهوري في 2026

نص القرار الجمهوري بتعيين شريف كمال نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات

تحريات مكثفة لكشف ملابسات اتهام لاعبي الأهلي والإسماعيلي بجلب فتيات لفيلا بالتجمع

اتحاد منتجي الدواجن يكشف حقيقة ارتفاع أسعار الكتاكيت

تأجيل محاكمة سارة خليفة وآخرين في قضية تصنيع المخدرات لـ1 فبراير

محمد صبحي خلال تكريمه بعيد الثقافة الثاني: عندما تعطي وطنك الانتماء سيمنحك الاحتواء

سموحة وحرس الحدود يحتكمان لركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 بالأشواط الإضافية

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم عالميا اليوم الخميس

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الخميس 8-1-2026

سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية الصائمين في شهر رجب، رددها

تفسير رؤيا العدو في المنام وعلاقتها بمشاكل قادمة

رئيسة الديوان، كل ما تريد معرفته عن السيدة زينب الموجودة بالقاهرة

المزيد
الجريدة الرسمية