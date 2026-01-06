التعليم تعلن مواعيد إعادة امتحان البرمجة لـ أولى ثانوي عبر منصة Kiro

الثلاثاء 06 يناير 2026
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إتاحة إعادة أداء امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي الذين تعذر عليهم دخول امتحان الفصل الدراسي الأول عبر منصة كيريو (Kiro)، وذلك وفق جدول زمني محدد يشمل جميع المحافظات.
 

وأكدت الوزارة أن إعادة الامتحان تأتي وفقًا للضوابط المعلنة سابقًا، مع التأكيد على وجود كلمة سر خاصة بكل مجموعة محافظات لضمان انضباط سير الامتحان الإلكتروني وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
 

مواعيد إعادة امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي لأولى ثانوي
 

20 يناير:
دمياط – شمال سيناء – الإسكندرية – سوهاج – قنا – الفيوم – أسيوط – الغربية.
 

21 يناير:
المنوفية – القليوبية – الدقهلية – الشرقية – كفر الشيخ – الجيزة – بني سويف – المنيا – الإسماعيلية.
 

22 يناير:
القاهرة – جنوب سيناء – السويس – الوادي الجديد – بورسعيد – البحر الأحمر – مطروح – أسوان – الأقصر – البحيرة.
 

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التزام الطلاب بالمواعيد المحددة لكل محافظة، والدخول على منصة كيريو باستخدام البيانات الصحيحة، مع متابعة التعليمات التي تصدرها المدارس والإدارات التعليمية بشأن كلمات المرور وآليات الدخول.
 

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على إتاحة الفرصة لجميع الطلاب لأداء الامتحان، ودعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتنمية مهارات البرمجة والذكاء الاصطناعي لدى طلاب المرحلة الثانوية، بما يواكب متطلبات العصر وسوق العمل.

