أخبار مصر

منال عوض: انطلاق مرحلة جديدة لتطوير منظومة العمل البيئي وتعزيز التكامل المؤسسي

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، انطلاق مرحلة جديدة من التطوير المؤسسي داخل وزارة البيئة، تستهدف رفع كفاءة منظومة العمل البيئي وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف قطاعات الوزارة، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود حماية البيئة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته الدكتورة منال عوض مع عدد من رؤساء الإدارات المركزية بوزارة البيئة، في إطار متابعتها الدورية لملفات العمل البيئي، وبحث آليات تطوير الأداء المؤسسي، وترسيخ مبادئ الحوكمة ووضوح الاختصاصات ومنع تداخل الأدوار.

شارك في الاجتماع كل من ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، ونهلة النقيب رئيس الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية، وياسر الشحات رئيس الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة والتدريب، والدكتور محمد فاروق رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي، والدكتورة إنعام مجاهد رئيس الإدارة المركزية للكوارث والأزمات البيئية.

هيكل تنظيمي فعال يدعم كفاءة الأداء

وشددت وزيرة البيئة على أهمية وجود هيكل تنظيمي فعال يدعم كفاءة الأداء المؤسسي، مع إعادة تنظيم وتفعيل دور الإعلام البيئي وتوحيد الرسائل الإعلامية، باعتباره شريكًا رئيسيًا في دعم سياسات الوزارة وتعزيز الوعي البيئي لدى المواطنين.

كما وجهت الدكتورة منال عوض بإعداد خطة تدريب متكاملة للعاملين بالوزارة، تستند إلى الاحتياجات الفعلية، مع دراسة إنشاء مركز تدريبي متخصص لبناء القدرات ورفع كفاءة الكوادر البشرية، إلى جانب تكثيف جهود الرقابة والتفتيش الميداني، وتطبيق القانون بحزم، مع إتاحة الفرصة لتوفيق الأوضاع للمخالفين وفقًا للضوابط القانونية.

وأكدت الوزيرة ضرورة رفع مستوى الجاهزية البيئية، وتحديث خطط الطوارئ، وتفعيل غرف العمليات لمواجهة الأزمات والكوارث البيئية، بالإضافة إلى توظيف التحول الرقمي في أعمال التفتيش والمتابعة، بما يسهم في دعم اتخاذ القرار وتحقيق سرعة الاستجابة.

وفي ختام الاجتماع، أكدت الدكتورة منال عوض أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة لتنفيذ هذه التوجيهات على أرض الواقع، بما يحقق نتائج ملموسة ويسهم في تطوير منظومة العمل البيئي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

